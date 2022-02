Onze geldexpert bekijkt de huizenmarkt: “De inkomensgroei kon de stijgende vastgoedprijzen niet bijbenen. Hoeveel komt daar nog bij in 2022 en 2023?”

Ons leven werd 7,59% duurder, hoogste inflatie in bijna 40 jaar: "Lokale consumptie is geen geitenwol­len­sok­ken­ver­haal meer”

Consumentengoederen en -diensten waren in januari liefst 7,59 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee komen we dicht bij het historische record uit 1983, toen de inflatie op 7,90 procent stond. Afgelopen december klopte het inflatiecijfer nog af op 5,71 procent. Hoe lang zal het leven nog duurder worden en waar ligt de oplossing? Volgens retailexpert Pierre-Alexandre Billiet moeten we de oplossing letterlijk dicht bij huis zoeken: “Lokale consumptie kan als buffer dienen om de schok op te vangen.”

28 januari