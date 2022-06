Onze geldexpert adviseert beginnend belegger Steve (33): “Al sinds de uitvinding van het vliegtuig heeft de luchtvaartsector voortdurend verlies gemaakt”

Het rendement van je aandeel kan sterk verschil­len per land: Paul D'Hoore legt uit hoe dat komt en vertelt hoe je de meeste winst kunt overhouden

Wanneer het over beleggen gaat, kijken jonge beleggers dikwijls enkel naar de koersstijgingen van hun aandelen. Met het dividend wordt veel minder rekening gehouden. Ten onrechte, vindt onze geldexpert Paul D’Hoore. “Maar je kan wel best rekening houden met de fiscus in de landen waar je het aandeel koopt.” Hij geeft de belangrijkste verschillen mee en vertelt hoe je het meest kunt halen uit je dividenden.

13 mei