Onze beursexpert geeft advies om na je 40ste, 50ste of 60ste te starten met beleggen: “Er is een simpele manier om te berekenen hoeveel je idealiter belegt”

LIVE. “Het vat in de regering is af”: oppositie maakt brandhout van begrotings­ak­koord

De federale regering heeft een akkoord over de begroting. U krijgt — als u niet te veel verdient — drie maanden langer 196 euro energiepremie en er zou toch nog een fiscale hervorming komen. Tot daar het goede nieuws, want zelfs een deel van de de regering erkent dat het resultaat van deze begroting bedroevend mager is. Het debat over de State of the Union, dat u sinds 10 uur hier live kan volgen, belooft met andere woorden vuurwerk.

12 oktober