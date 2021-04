Onverzekerd de baan op? Dan neem je heel wat risico’s

Vakbonden oordelen dat onderhande­lin­gen over loonover­leg in privésec­tor “mislukt” is, minister van Werk hoopt nog op akkoord

28 april Het overleg over de lonen in de privésector is mislukt. Dat zegt de christelijke vakbond ACV, en bevestigen nu ook de socialistische en liberale vakbond. Er wordt niet meer voort onderhandeld. “Verder onderhandelen met een imperatieve loonmarge van 0,4 procent is uitgesloten”, aldus de vakbonden. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne hoopt nog op een akkoord, maar geeft toe dat het “een schrale hoop” is.