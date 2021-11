Ontslag genomen: wat met je eindejaarspremie?

JobatBinnenkort is het weer zover: heel wat werknemers krijgen hun eindejaarspremie of 13de maand uitbetaald. Maar wat als je ontslag genomen hebt? Komt dat financieel extraatje dan ook jouw richting uit? Jobat.be legt uit waar je recht op hebt.

Nog even in het kort: wat is de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie is een bonus in geld, niet in natura. Je werkgever betaalt die uit als deel van je loon. Let wel: de eindejaarspremie is er niet voor iedereen. Enkel als binnen jouw sector afspraken rond een eindejaarspremie gelden, moet jouw werkgever die uitbetalen. Al kan jouw bedrijf ook beslissen om vrijwillig een eindejaarspremie uit te betalen.

Meestal staat de eindejaarspremie gelijk aan het brutomaandloon, vandaar ook de populaire benaming ‘13de maand’. Maar het bedrag dat je effectief op jouw rekening krijgt, is wel een stuk lager dan je gebruikelijke nettoloon. Op je eindejaarspremie moet je belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen. De eindejaarspremie is onderworpen aan een exceptionele voorheffing, vandaar het verschil met je nettoloon. Benieuwd hoeveel eindejaarspremie je zal ontvangen? Bereken het hier.

Wat na je ontslag?

Beslis je om zelf je job op te zeggen, dan is het helemaal niet zeker of je nog een eindejaarspremie krijgt. “Om te weten hoe jij ervoor staat, moet je naar de sectorale cao kijken. Die vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Mogelijk geldt bij jouw werkgever een bedrijfsakkoord. Informeer dan of je in aanmerking komt voor de premie. Vaak is de informatie beschikbaar op de interne portaal van je bedrijf”, stelt Jean-Luc Vannieuwenhuyse van SD Worx.

Enkele voorbeelden Paritair comité 118 - voor arbeiders in de voedingsnijverheid

Verlaat je jouw onderneming tijdens je eerste dienstjaar? Dan heb je geen recht op een eindejaarspremie. Neem je ontslag ná je eerste jaar, dan heb je recht op een eindejaarspremie naar rato van één twaalfde per maand waarin je effectief aan de slag was. Paritair comité 200 - voor bedienden actief in onder meer callcenters, IT, consultancy, reclame, drukkerijen of bouwbedrijven

Je hebt recht op een eindejaarspremie in verhouding met je prestaties van het lopende werkjaar. Voorwaarde is wel dat je een anciënniteit van minstens 5 jaar kan bewijzen bij de werkgever die je verlaat. Paritair comité 201 - voor werknemers in de zelfstandige kleinhandel

Je hebt geen recht op een eindejaarspremie als je zelf ontslag neemt. Paritair comité 330.01 - voor werknemers in de zorg

Neem je ontslag, dan krijg je een eindejaarspremie naar rato van de periode waarin je nog aan de slag was. Leestip: Zoveel eindejaarspremie ontvang je als ambtenaar

