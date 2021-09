Ontslag? Dit zijn de gevolgen voor je pensioen

We kunnen meteen het goede nieuws meedelen: in bepaalde gevallen kunnen ook de periodes waarin je niet werkt meetellen voor je pensioenberekening. Bij een ontslag bijvoorbeeld, wanneer je kunt terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Die periode van werkloosheid zal ook meetellen voor de berekening van je pensioen. De redenering achter de zogenaamde gelijkstelling van het pensioen is dat wie pech heeft tijdens zijn of haar carrière niet nóg een keer gestraft mag worden. Een ander verhaal geldt als je zelf ontslag neemt of wordt ontslagen wegens een dwingende reden. Dan ontvang je geen werkloosheidsuitkering en bouw je ook geen pensioenrechten op. Lees hier wat ‘ontslag wegens dwingende reden’ precies betekent.

Drie periodes van werkloosheid

De gelijkstelling van de werkloosheid voor het pensioen hangt af van de periode waarvoor er werkloosheidsuitkeringen worden betaald. Er is een onderscheid tussen de eerste, tweede en derde periode van werkloosheid. Vooral in de tweede en derde vergoedingsperiode is een en ander afhankelijk van je specifieke situatie. Wij sommen alvast de belangrijkste informatie op.

Eerste vergoedingsperiode: max. 12 maanden

Het pensioenbedrag voor de eerste vergoedingsperiode, die overeenkomt de het eerste jaar werkloosheid, wordt berekend op basis van het normale fictieve loon. Dat betekent: op het loon dat voorafgaat aan de werkloosheid.

Tweede vergoedingsperiode: max. 36 maanden

Na één jaar werkloosheid kom je in de tweede periode terecht. Dan wordt naar het beroepsverleden gekeken. Vóór 2017 keek men ook voor deze tweede periode naar het recentste loon. Maar sinds 2017 – onder het motto ‘wie werkt, wordt beloond’ - wordt het brutoloon van voor de werkloosheid niet langer volledig gelijkgesteld, maar verminderd naar een beperkt fictief loon. Voor 2020 ging het om 25.833,78 euro per jaar. Voor 50-plussers geldt een uitzondering: wie ontslagen wordt na zijn 50ste krijgt ook in de tweede werkloosheidsperiode een volledige gelijkstelling op basis van het laatst verdiende loon.

Derde vergoedingsperiode: na max. 48 maanden werkloosheid

Tijdens de derde periode, na maximaal 48 maanden werkloosheid (12 maanden eerste periode + 36 maanden tweede periode), ontvangt je als werkloze een forfaitaire uitkering. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie, en dus ook hier niet langer van je laatst verdiende loon. Periodes van werkloosheid vóór 2012 worden voor het pensioen gelijkgesteld op basis van het normale fictieve loon. Voor de periodes vanaf 2012 wordt uitgegaan van een beperkt fictief loon van 25.833,78 euro. Ook hier zijn er uitzonderingen voor wie op latere leeftijd zijn job verliest.

