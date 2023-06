Ontmasker energievreters en controleer je maandpiek: deze apps bieden leveranciers (vaak gratis) aan om je verbruik te monitoren

MijnenergieWil je energie niet zomaar verspillen en daar de rekening voor gepresenteerd krijgen, dan is het zaak je verbruik goed te monitoren. Een digitale meter is een mooi begin, maar om je mogelijkheden om efficiënter met energie om te gaan ten volle uit te spelen, hoort daar ook een gepaste app bij. Welke tools bieden energiespelers aan, hoe helpen ze je vooruit en wat is hun kostprijs? Mijnenergie.be bekijkt de apps van de vijf grootste leveranciers.

1. Engie

App: Engie Smart App

Wat registreert de app? De Smart App van Engie brengt het verbruik per uur, dag, maand en jaar via detailgrafieken in kaart. De weergave gebeurt in euro en kilowattuur. De toepassing maakt een onderscheid tussen dal- en piekuren.

Hoe kan je het capaciteitstarief opvolgen? Je ziet je huidige en je vorige maandpiek, inclusief het moment waarop je die piek creëerde. Het is ook mogelijk om een melding te ontvangen bij elke nieuwe maandpiek.

Wat betaal je voor de app? De app is gratis. Net als alle andere energieleveranciers maakt Engie binnen zijn app gebruik van de gegevens die het via het klantenportaal van Fluvius vanuit jouw digitale meter ontvangt.

Klanten die hun verbruiksgegevens in real time (dus zonder één dag vertraging) willen raadplegen, kunnen voor 3,50 euro per maand gebruikmaken van de dienst Smart Live. Dat is de enige betalende optie. Je plugt in dat geval een apparaatje, een zogenaamde dongle, in op de digitale meter, die de data rechtstreeks naar Engie stuurt.



2. Luminus

App: Luminus EnergyControl Monitor

Wat registreert de app? Een dongle stuur jouw verbruiksgegevens in real time naar de Luminus EnergyControl Monitor voor gedetailleerde inzichten in je energieverbruik en -kosten. Je ziet meteen overzichten per dag, week, maand of jaar in euro, gekoppeld aan de geldende tarieven.

EnergyControl Monitor leert je ook welke apparaten bij je thuis (te) veel energie verbruiken. Luminus baseert zich hiervoor op de digitale meterdata en de gegevens die je in jouw persoonlijk profiel invult.

Hoe kan je het capaciteitstarief opvolgen? EnergyControl Monitor geeft de maandelijkse verbruikspieken weer en laat je toe om een maximale verbruikspiek in te stellen. De app geeft aan wanneer je die piek bereikt en helpt je om je verbruik tijdig aan te passen en te spreiden.

Wat betaal je voor de app? Voor de dongle geldt er een eenmalige vergoeding van 24,99 euro en een maandelijkse bijdrage. Enkel deze maand kan je nog genieten van de Early Bird promo en bedraagt dit maandbedrag 1,95 euro in plaats van 2,95 euro.



3. TotalEnergies

App: Mijn klantenzone

Wat registreert de app? In mijn klantenzone volg je jouw verbruik op en vergelijk je het met periodes uit het verleden. Je checkt meteen ook of je voorschotten overeenstemmen met de realiteit.

Hoe kan je het capaciteitstarief opvolgen? De app berekent het piekvermogen via Fluvius.

Wat betaal je voor de app? De app is gratis, maar bevat geen ‘realtime’ functionaliteit.

4. Eneco

App: Eneco Smart Meter

Wat registreert de app? De Eneco Smart Meter app maakte gebruik van slimme algoritmes om jouw verbruik in categorieën als verwarming, verlichting en huishoudtoestellen op te splitsen. Je verneemt hoe het verbruik per categorie zich verhoudt tot gezinnen met een gelijkaardig profiel.

Hoe kan je het capaciteitstarief opvolgen? De Energy Smart Meter geeft het piekvermogen in kilowattuur en euro weer. Je leert ook welk piekvermogen je al in de loop van de maand hebt opgetekend.

Wat betaal je voor de app? De app is gratis.



5. Mega

App: MyMega

Wat registreert de app? Je vindt er jouw verbruikshistoriek terug. Eigenaars van een dynamisch tarief vernemen binnen de app de marktprijzen per uur voor de volgende dag. Dat laat je toe om jouw energieconsumptie optimaal te plannen.

Hoe kan je het capaciteitstarief opvolgen? De app berekent het piekvermogen via Fluvius.

Wat betaal je voor de app? De app is gratis, maar bevat geen ‘realtime’ functionaliteit.



