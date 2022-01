Ons leven werd 7,59% duurder, hoogste inflatie in bijna 40 jaar: "Lokale consumptie is geen geitenwollensokkenverhaal meer”

Consumentengoederen en -diensten waren in januari liefst 7,59 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee breken we het historische record uit 1983, toen de inflatie op 7,90 procent stond. Afgelopen december klopte het inflatiecijfer nog af op 5,71 procent. Hoe lang zal het leven nog duurder worden en waar ligt de oplossing? Volgens retailexpert Pierre-Alexandre Billiet moeten we de oplossing letterlijk dicht bij huis zoeken: “Lokale consumptie kan als buffer dienen om de schok op te vangen.”

De inflatie stijgt in januari van 5,71 naar 7,59 procent, het hoogste niveau sinds augustus 1983, toen die 7,90 bedroeg. De index van consumptieprijzen stijgt met 2,23 procent, en dat is de grootste maand-op-maandbeweging sinds maart 1951, toen bedroeg die 2,93 procent. De hoge inflatie deze maand is, net als de afgelopen maanden, toe te schrijven aan de hoge energieprijzen. Elektriciteit is 70,80 procent in prijs gestegen, aardgas liefst 153,70 procent!

De belangrijkste prijsstijgingen kwamen er voor elektriciteit, aardgas, brood en granen, motorbrandstoffen, ziekteverzekering, alcoholvrije dranken, aankoop van voertuigen, huisbrandolie, riolering, zuivelproducten, vlees, niet-duurzame huishoudartikelen, hotelkamers en brandverzekering. Vliegtuigtickets hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

(lees verder onder de grafieken)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Inflaties zijn van alle tijden. Toch is deze periode vrij uniek. “Er zijn in het verleden al veel grote inflaties geweest, maar nu maken we de grootste van deze eeuw mee. We hebben er bovendien heel weinig van in de hand”, maakt Pierre-Alexandre Billiet, CEO van Gondola en professor retail management en consumer goods aan de Solvay Business School, zich enigszins zorgen.

Eerst en vooral: waarom bevinden we ons in deze situatie?

“Dit heeft met een complete verstoring van de markt te maken, zowel financieel als economisch. Bedrijven hebben platgelegen. Er ontbrak mankracht, vooral op industrieel vlak, waardoor de productie de vraag niet kon volgen. Anderzijds hebben overheden tijdens de coronacrisis enorme stimuli in de markt gepompt. De consument is ongebreideld beginnen consumeren, maar ten opzichte van die stimuli stelt dat nog altijd niets voor. Concreet blijft dat deel dat we niet hebben geconsumeerd dus in het financiële systeem of het wordt gespaard. Als we die stimuli willen omzetten in economische groei, dan zouden we eigenlijk nog meer moeten gaan consumeren. De consumptie volgt momenteel de stimuli die er is geweest, maar eigenlijk zou die dat moeten overschrijden.”

Quote Het merendeel van onze energie wordt geïmpor­teerd. Daar zit een enorme stijging van de prijzen. Pierre-Alexandre Billiet

“We zitten hoe dan ook met een probleem. Als we nog meer consumeren, dan komen er almaar meer moeilijkheden op het vlak van logistiek en productie. Het aanbod kan dan niet volgen en zo barst de wereldeconomie compleet uit haar voegen. Als we daarentegen net minder zouden gaan consumeren, uit schrik voor de inflatie zoals we dat nu een beetje zien, dan geraakt de economische motor niet meer aan de gang. Zeker voor Europa zou dat een probleem worden.”

“Een groot deel van de inflatie in Europa is namelijk een geïmporteerde inflatie. Het merendeel van onze energie wordt geïmporteerd. Daar zit een enorme stijging van de prijzen. In de VS zien we daarentegen een economische inflatie, waarbij er veel vraag, consumptie en productie is. We hebben die inflatie dus niet echt onder controle en dat is een probleem. Sowieso zullen de prijzen blijven stijgen omdat de economie zo gedestabiliseerd is geraakt. Gezinnen zullen dan als eerste de prijs moeten betalen.”

Zien we deze inflatie in alle sectoren terug?

“Dat gaat echt over alles. Hoe industriëler een product, en hoe meer tussenstappen dus in de ontwikkeling, hoe groter de kans dat de prijs stijgt zonder dat je die kunt reguleren. Je zit bij zo’n producten met logistiek, verpakking, energie, enzovoort. Al die tussenstappen kampen met een prijsverhoging. We hebben bijvoorbeeld nog niets gezien op het vlak van investeringen, zoals vastgoed. Die enorme massa aan stimuli zal ook daar nog heel deregulerend werken.”

“Op korte termijn kijken we wel eerst naar de consumptie, dat meer dan de helft van de Belgisch economie uitmaakt. Een groot deel daarvan is geïmporteerd. Die stimuli van de overheid ondersteunen dus eigenlijk niet de Belgische economie maar vooral de buitenlandse economie. Dat is de grote paradox. Eenmaal het geld geconsumeerd is, zit het niet meer in België. Dat is een groot verschil met landen als Duitsland en Frankrijk. Op een bepaalde manier maakt dat onze economie armer.”

Wat is de oplossing volgens u?

“De grote vraag voor consumenten is: wat doe ik het best met mijn geld in deze tijden? Als je je geld spaart dan veroorzaakt de inflatie een groot verlies op het vlak van koopkracht. Als je consumeert dan weet je dat de economische groei in ons land heel beperkt is, omdat het merendeel van onze goederen uit het buitenland komt. Voor de Belgische consument is dat een zeer moeilijke vraag. Je houdt in ieder geval best alle prijzen goed in de gaten om de stijgingen vast te stellen.”

Quote Alles wat lokaal is, zal in de toekomst een grotere impact hebben, omdat dat beheers­baar is en zowel een invloed heeft op onze koopkracht als op de economie.

“Er zal de komende jaren sowieso een soort klimaat-incentive komen om duurzamer te consumeren, wat grote investeringen zal vragen van de overheid. Denk aan energiezuiniger wonen en energie uit eigen gascentrales en windturbines. De overheid zal dat naar voor schuiven als volwaardig alternatief. Daaraan gekoppeld zullen we intelligenter consumeren. Alles wat lokaal is, zal in de toekomst een grotere impact hebben, omdat dat beheersbaar is en zowel een invloed heeft op onze koopkracht als op de economie.”

“Dat is lang niet zomaar een geitenwollensokkenverhaal meer, dat wat leuk en schattig wordt afgeschilderd. Geen enkele overheid heeft een impact op de prijs van pakweg clouddiensten. Dat overstijgt lokale overheden. Met lokale consumptie creëer je een soort van autonomie. Dat zal steeds meer economische draagkracht krijgen, waar dat vroeger louter een fijne gedachte was. Lokale economie kan als regulator dienen in tijden van inflatie, ook al is het zoveel kleiner dan de wereldeconomie.”

De Amerikaanse centrale bank trekt de komende periode met renteverhogingen aan de rem om de inflatie tegen te gaan. Zitten we zo bijna aan een piek?

“Dat is een moeilijke vraag en ik heb helaas geen glazen bol. Ik citeer een van de hoofdeconomen van vermogensbeheerder BlackRock: “Een olievat staat nu op 90 dollar en we gaan naar maximaal 110 dollar.” Er zal nog een stijging van de grondstof- en consumptieprijzen komen, maar niet meer in die mate zoals we ze onlangs gekend hebben. De vraag wordt vooral wat de consument zal doen. Dan komt het sociale aspect kijken. In België leeft 20 procent van de bevolking onder of rond de armoedegrens. De stijging van de prijzen wordt maar voor een deel omgezet in automatische loonindexering. Die volgt niet een-op-een de prijsstijgingen van de economie. Dat kun dus voor een vijfde van de bevolking echt moeilijkheden met zich meebrengen.”

We hopen weldra opnieuw in een vrije en corona-arme wereld te leven, met de ‘roaring twenties’ als populaire term. Zouden die geloste remmen een vergiftigd geschenk kunnen worden?

“Absoluut. Het ergste wat ons nu kan overkomen is dat alle geldbeurzen opengaan en die vele stimuli worden omgezet in consumptie. Dan is dat economisch interessant, puur op financiële basis, maar dan wordt onze economie compleet gedereguleerd. Bekijk het als een dam. Als alle hekkens in een keer worden opengezet dan krijg je zowel een aanbod- als vraagcrisis. Dat zal de economie echt niet aankunnen. Je ziet het nu al: op bepaalde automodellen moet je twee jaar wachten alvorens ze worden geleverd. Als je daarbovenop nog verkeerde prijzen en een enorme vraag krijgt, dan wordt dat niet meer te overzien. Er zou dan een enorme stijging van de consumptieprijzen komen. In dat geval zullen vooral de rijkere mensen kunnen blijven consumeren. Hoe groot ik die kans acht? Dat is moeilijk te voorspellen, maar die kans is reëel. Wat het ook wordt: de prijzen zullen blijven stijgen. De enige oplossing is onze lokale economie aanwakkeren en daarin investeren.”

Lees ook: