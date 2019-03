Ons land betaalt zich blauw aan subsidies voor diesels uit het buitenland Ann De Boeck

08 maart 2019

14u19

Bron: De Morgen 3 Geld België betaalt 451 miljoen euro per jaar aan bedrijven die bij ons diesel tanken. Daarvan vloeit 165 miljoen euro naar buitenlandse firma’s, waardoor de inkomsten van de kilometerheffing deels worden tenietgedaan.

Truckers, taxi- en buschauffeurs kunnen in België een terugbetaling krijgen van de accijnzen op diesel. Dankzij dat systeem komen bijvoorbeeld heel wat Nederlandse transportfirma’s bij ons tanken. De korting bedraagt vandaag iets minder dan 25 eurocent per liter, ongeveer een vijfde van de prijs aan de pomp.



Het gunsttarief werd in 2004 ingevoerd als een steunmaatregel voor de logistieke sector. “Voor ons maakt dit nog steeds het verschil tussen het hoofd boven water houden of kopje ondergaan in de internationale concurrentie”, zegt Frederic Keymeulen van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV).



Dat de korting enkel geldt voor diesel, en niet voor het minder vervuilende benzine, komt omdat de vrachtsector haast uitsluitend op diesel rijdt. Europa laat ook enkel daarvoor een subsidie toe. Maar de laatste jaren swingen de kosten de pan uit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN