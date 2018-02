Onrust groot bij Brussels Airlines dat einde vreest FT

03 februari 2018

07u49

De toekomst oogt niet rooskleurig voor Brussels Airlines. Lufthansa, dat eigenaar is van de Belgische luchtvaartmaatschappij, legt meer en meer z'n wil op. Gevreesd wordt dat Brussels Airlines gedegradeerd wordt tot lagekostenmaatschappij. Maandag wordt over de toekomst beslist.

De dagen van Brussels Airlines-CEO Bernard Gustin lijken geteld. Lufthansa beslist maandag over diens toekomst, maar een ontslag lijkt onafwendbaar. Gustin wordt na tien jaar dienst hoogstwaarschijnlijk aan de kant geschoven - hij kreeg onder meer het verwijt "niet genoeg aan de cijfers" te denken. Als Gustin uit de raad van bestuur wordt gezet, die intussen volledig gedomineerd wordt door Lufthansa, heeft dat bijzonder nare gevolgen voor de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Al in 2008 injecteerde Lufthansa kapitaal in Brussels Airlines. Het bedrijf werd goed acht jaar later, in 2016, volledig door de Duitsers overgenomen. Het personeel vreesde toen al dat Brussels Airlines op termijn geassimileerd zou worden met Eurowings, de lagekostenmaatschappij van Lufthansa. Al werd hen verzekerd dat zijn eigenheid bewaard zou blijven.

Dat lijkt nu een doekje voor het bloeden. Brussels Airlines zou wel degelijk opgaan in Eurowings. Zij namen intussen een stuk van het failliete Air Berlin over en groeien veel sneller dan de Belgische maatschappij. Én ook de naam van de Belgische luchtvaartmaatschappijzou weleens kunnen verdwijnen. Als CEO Gustin maandag moet uitzwaaien, ligt de weg volledig open: Brussels Airlines zou worden ­gedegradeerd tot een lagekostenmaatschappij die vooral in Europa actief is. Lange, intercontinentale vluchten zouden verdwijnen ten voordele van Lufthansa-hubs zoals Frankfurt. Het hoeft dus niet gezegd dat het ook voor Brussels Airport heel slecht nieuws zou betekenen.