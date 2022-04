Onnodige zenders uit je televisieabonnement halen? Zoveel kan je daar maandelijks mee besparen

MijntelcoWanneer je een telecomabonnement inclusief televisie afsluit, bieden de grootste providers de mogelijkheid om ook zonder decoder te werken. Wie zijn decoder weglaat, beschikt over minder zenders, maar bespaart jaarlijks wel heel wat op zijn factuur. Bovendien blijven de populairste zenders in je pakket zitten. Mijntelco.be licht deze optie toe.

Niemand betaalt graag voor diensten die hij toch niet gebruikt. Dat is ook zo bij telecomabonnementen. Pakketten met een klassieke decoder blijven de ‘standaard’, maar het merendeel van de providers bracht ondertussen een alternatief op de markt. Een pack zonder decoder dus, maar wel met de mogelijkheid om televisie te kijken. Concreet kun je naar standaard tv-zenders kijken via je smartphone, tablet of pc, of via Google Chromecast of Nest Hub. Een decoder heb je dan niet nodig.

Bij Orange gaat het om 20 zenders, Telenet biedt er 14 aan en Proximus verschaft toegang tot de 32 populairste tv-zenders. Telkens zijn de populairste zenders zoals VTM, Eén, Canvas, VIER en VIJF inbegrepen. Met decoder kijk je naar een veelvoud aan zenders.

Besparen door zenders uit je aanbod te schrappen? Hier vind je een overzicht van de goedkoopste abonnementen zonder decoder

Besparing per provider

Wie de decoder wil weglaten uit zijn telecomabonnement, heeft wel een aangepaste bundel nodig. Bij Proximus is de optie zonder decoder sinds 17 maart mogelijk in een Flex-pack. Voorheen was dat enkel een optie bij Epic Combo Light, maar het telecombedrijf heeft dat nu aangepast. “Binnen de Flex-formule zijn er meer mogelijkheden om een pack naar keuze samen te stellen, met of zonder decoder”, zegt Haroun Fenaux van Proximus. Wie kiest voor Light TV, betaalt maandelijks 9 euro. Daarmee kan je ook tot 36 uur terugkijken met TV Replay en programma’s opnemen. Een vergelijking leert dat wie kiest voor de Full Experience, dus met decoder en meer zenders, maandelijks 5 euro meer betaalt.

Bij Orange zijn er verschillende mogelijkheden. Aan een bestaand telecomabonnement zonder televisie kan je Orange TV Lite toevoegen voor 8,50 euro per maand. In bestaande packs zoals Love Trio bespaar je 7,50 euro als je kiest voor TV Lite in plaats van de klassieke decoder. Klassieke Orange TV kost 16 euro per maand in plaats van 8,50 euro voor TV Lite. Je bespaart maandelijks dus 7,50 euro.

Klanten van Telenet kunnen in diverse formules hun decoder weglaten. Wie kiest voor TV Flow (met minder zenders en zonder decoder) betaalt maandelijks 10,50 euro minder in vergelijking met wie TV Iconic kiest (met decoder en een ruimer aantal zenders). Je favoriete programma’s kan je tot 60 dagen bewaren. Het nieuwe opnemen, zeg maar. Ook Terugkijk TV is inbegrepen.

Conclusie

Wie kiest voor een ‘beperkt’ televisieaanbod kan jaarlijks enkele tientallen euro’s besparen. In dat geval moet je wel rekening houden met een kleine investering, zoals een Chromecast om te streamen van je mobiel apparaat naar je televisie. Om zorgeloos te streamen, heb je een internetsnelheid van 100 Mbps nodig. In de abonnementsformules met tv-kijken zonder decoder is dat in principe steeds inbegrepen.

Alles samen heb je vooralsnog meer opties als je kiest voor een abonnementsformule met decoder. In dat geval komt prijsbreker Scarlet in beeld. Voor 40 euro per maand kijk je via een decoder televisie en beschik je over een onbeperkt internetvolume met een downloadsnelheid tot 50 Mbps. Sowieso is het aangewezen om regelmatig je telecomabonnement af te toetsen aan andere aanbiedingen.

