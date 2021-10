Onlinehandel is uitgegroeid tot belangrijk afzetkanaal voor namaakgoederen

De onlinehandel heeft de voorbije jaren een grote vlucht genomen, een trend die nog eens is versneld door de Covid-19-pandemie. Het grootste deel van de wereldwijde onlinehandel, namelijk 82 procent van de totale omzet, vindt plaats tussen ondernemingen onderling (business-to-business), terwijl de onlineverkoop aan de consument goed is voor de resterende 18 procent.

De onlineverkoop wordt steeds vaker misbruikt voor de verspreiding van namaak. Volgens gegevens over tegengehouden namaakproducten houdt 56 procent van de inbeslagnames door de douane aan de grenzen van de EU verband met elektronische handel.

Uit de studie blijkt ook dat de waarde van tegengehouden online verkochte namaakgoederen veel lager is dan die welke niet via e-handel worden verzonden maar in plaats daarvan via uiteenlopende vervoermiddelen (weg, spoor, lucht en zee) per container worden vervoerd. De inbeslagnames van online verkochte goederen vertegenwoordigen slechts 14 procent van de totale waarde van tegengehouden goederen, terwijl het bij 86 procent van de tegengehouden goederen om containerleveringen ging.

De goederen die aan de EU-buitengrenzen worden tegengehouden, worden grotendeels via pakketdiensten verzonden. Wat de oorsprong van de online verhandelde goederen betreft, staat China aan de top met meer dan 75 procent van de in beslag genomen goederen. Op de tweede plaats staat Hongkong (5,7 procent), gevolgd door Turkije (5,6 procent) en Singapore (3,3 procent). China is met een aandeel van 68 procent ook het belangrijkste land van herkomst als we kijken naar de waarde van online aangekochte namaakgoederen.

Parfums en cosmetica

Parfums en cosmetica (75,3 procent) farmaceutische producten (71,9 procent) en zonnebrillen (71,3 procent) zijn de online verhandelde producten die het vaakst worden tegengehouden.

De trend van toenemende onlinehandel is versneld door de Covid-19-pandemie. In 2020 nam de totale detailhandelsverkoop in de meeste landen af, terwijl de onlineverkoop wereldwijd met meer dan 20 procent toenam ten opzichte van 2019.

Ambtenaren hebben niet alleen melding gemaakt van een uitbreiding van de mogelijkheden voor de verspreiding van namaak, maar ook van een enorme verschuiving naar cybercriminaliteit. Daarbij plegen criminelen allerlei soorten elektronische fraude door misbruik te maken van het feit dat mensen thuiswerken met een vaak minder goed beveiligde infrastructuur.

Een belangrijke trend is de stijging in de handel in kleine pakketten, die bedrijven de mogelijkheid biedt om rechtstreeks aan de consument te leveren. Alleen al in de periode van 2015 tot 2019 steeg het pakketverkeer met meer dan 70 procent tot 21,3 miljard zendingen wereldwijd. Kleine pakketten per post zijn ook een aantrekkelijk distributiekanaal voor illegale handelsnetwerken.