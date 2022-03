Ongelimiteerd streamen? Dit zijn goedkoopste abonnementen met een hoge internetsnelheid

MijntelcoWe kijken almaar minder lineair tv. Het aandeel van streaming stijgt jaar na jaar. Netflix, Disney+ of Streamz? Het zijn vaste waarden in onze woonkamer. Maar waar moet je op letten bij de keuze van een internetaansluiting? Mijntelco.be zocht het uit.

Uit recente cijfers van telecomoperator Telenet blijkt dat we jaar na jaar meer streamen. Verbazen hoeft dat niet. De tijden dat we naar de videotheek trokken voor een film of serie, liggen al ver achter ons. De toekomst is aan streamingsdiensten.

Belangrijk voor gezinnen die veel streamen, is de juiste keuze van het internetabonnement. Want wie streamt, wil dat natuurlijk liefst in HD en zonder onderbrekingen doen. En als het even kan op verschillende schermen tegelijk. Zo kunnen de kinderen een tekenfilm streamen, terwijl de ouders op hetzelfde moment van hun favoriete serie genieten.

Downloadsnelheid

Bij de keuze van je internetprovider en -abonnement is het daarom belangrijk naar de maximale downloadsnelheid te kijken. Als je veel streamt, is een hogere snelheid noodzakelijk. Als je graag in Ultra HD wil streamen op één scherm zonder andere digitale activiteit, dan is een minimale snelheid van 25 Mbps voldoende. Houd er rekening mee dat wanneer je op verschillende toestellen tegelijk wil streamen, een hogere downloadsnelheid aangewezen is. Daarnaast is ook het verbruik een belangrijk element. Het gegevensverbruik van een film in HD ligt gemiddeld op 2,4 GB per uur. Lees hier meer over de verschillende internetsnelheden.

Vergelijken is daarom de boodschap. Bij elke provider geldt het principe: hoe hoger de snelheden en data, hoe duurder het abonnement. Niet onbelangrijk: de werkelijke internetsnelheid kan beïnvloed worden door verkeer op het internet en andere technische factoren.

Verschillende formules

Internetproviders bieden verschillende formules aan. Scarlet en edpnet profileren zich als prijsbrekers en bieden goedkoop internet aan. Maar is dat ook genoeg om zonder problemen te kunnen streamen? Scarlet zet zich met zijn Loco-formule (32 euro per maand) in de markt met het goedkoopste, onbeperkte internet in België, met een maximum snelheid van 50 Mbps.

Die snelheid is op zich voldoende om zorgeloos te streamen. Alleen is onbeperkt in dit geval relatief. De downloadsnelheid wordt beperkt tot 3 Mbps zodra je een surfvolume van 500 GB per maand overschrijdt. Net snel genoeg om te surfen en mails te beantwoorden, maar streamen in HD is een ander verhaal. Als we ervan uitgaan dat een uurtje streamen in HD zo’n 2,4 GB verbruikt, kan je zo’n 20 uur streamen. Voor 5 euro extra per maand kan je wel 1 TB extra verbruiken aan de normale snelheid. Bij edpnet betaal je 35,95 euro voor onbeperkt internet, maar de snelheid is wel dubbel zo hoog.

Kijken we naar Proximus, dan zijn er verschillende opties mogelijk. Voor onbeperkt internet met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbps, betaal je 51,99 euro per maand. Interessanter wordt het wanneer je een pack neemt. Het is namelijk mogelijk Netflix te integreren in je Flex-abonnement. Zo combineer je onbeperkt internet met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbps, digitale televisie en Netflix vanaf 72,49 euro per maand. Je krijgt toegang tot Netflix op alle apparaten.

Bij grote concurrent Telenet, krijg je voor 55,10 euro per maand onbeperkt internet. Hier ligt de maximale downloadsnelheid met 300 Mbps wel een stuk hoger. Combineer je het met digitale televisie (Tv Flow) via streaming, betaal je 64,60 euro of 83,23 euro via decoder (Tv Iconic). Net als bij Proximus, maakt Telenet het gebruik van Netflix eveneens eenvoudiger. Je kan nu rechtstreeks vanop je decoder kijken. Bovenop Netflix, is ook Streamz bij Telenet in hun decoder geïntegreerd.

Klanten van Orange genieten met Home Internet (vanaf 42 euro per maand) van een maximale downloadsnelheid van 150 Mbps. Neem je er digitale tv bij dan betaal je €50,50 voor streaming via een app (Orange Tv Light) of € 58 met decoder (Orange Tv). Voor 15 euro extra wordt de snelheid verdubbeld.

Conclusie

Wie zorgeloos en veel wil streamen met het hele gezin, kiest best voor een combinatie van onbeperkt internet en een hoge maximale downloadsnelheid. De algemene voorwaarden goed lezen en vergelijken is daarbij de boodschap. Onbeperkt internet is namelijk niet altijd echt onbeperkt. Verder kan het, afhankelijk van de gezinssituatie, interessant zijn een volledig telecompakket te nemen.

