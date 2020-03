Onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis door Dominique Leroy bijna rond ADN

04 maart 2020

18u27

Bron: Belga 0 Geld Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis door voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy is bijna rond. Leroy zelf zal in de komende weken verhoord worden door de politie. Dat meldt de krant De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Vooralsnog is de ex-Proximus-topvrouw niet in verdenking gesteld.

Dominique Leroy kondigde begin september haar vertrek aan bij telecomoperator Proximus. Korte tijd later raakte bekend dat Leroy een maand eerder een pakket Proximus-aandelen van ruim 285.000 euro had verkocht.

Beurswaakhond FSMA startte daarom een onderzoek naar de aandelentransactie, terwijl het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek opende. In dat onderzoek vonden in september huiszoekingen plaats, zowel in het bureau als in de privéwoning van Leroy. Dat onderzoek is nu bijna afgelopen, zo meldt het Brusselse parket.

Nog geen beslissing

"Mevrouw Leroy zal in de komende weken verhoord worden door de politiediensten", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "Wat betreft haar inverdenkingstelling zal in een latere fase een beslissing genomen worden door de onderzoeksrechter.”

Aanvankelijk zou Leroy aan de slag gaan bij sectorgenoot KPN in Nederland, maar eind september besloot KPN toch niet met haar in zee te gaan, met als reden onder meer het lopende onderzoek. In november raakte dan bekend dat Leroy intussen werkt als extern adviseur voor het Brussels bureau van de Amerikaanse consultant Bain & Company.