Onderzoek naar Deense grootbank gestart na witwasschandaal met Russisch geld

06 augustus 2018

19u36

Bron: Belga 0 Geld Het Deense gerecht is een onderzoek gestart naar fraude bij Danske Bank. De grootste bank van Denemarken zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken via zijn Estse onderdeel. Het schandaal kwam een paar jaar geleden aan het licht.

De autoriteiten hebben de zaak gedurende een langere periode zeer nauwlettend gevolgd. Ze bestempelen de aard en de reikwijdte van zaak als "zeer ernstig". Volgens het Deense gerecht is het onderzoek erop gericht om een strafzaak op te bouwen tegen Danske Bank wegens het overtreden van de regels.

De openbare aanklagers meldden in een verklaring dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. Mogelijk zijn miljarden kronen (honderden miljoenen euro) witgewassen via Estland. Het zou onder meer gaan om crimineel geld uit Rusland, dat met medeweten van de Denen in Estland werd gestald.



Danske Bank reageerde inmiddels dat ze het onderzoek steunt en zal meewerken met het gerecht.