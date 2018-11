Onderwijsexpert wil goede leerkrachten beter loon geven Redactie

05 november 2018

07u10

Bron: Het Nieuwsblad 0 Geld Belgische leerkrachten verdienen in vergelijking met hun Europese collega's niet slecht. Maar het kan altijd beter. O nderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) pleit er in Het Nieuwsblad dan ook voor leerkrachten die goed presteren een hoger loon te geven.

Vlaamse leerkrachten lager onderwijs verdienen na vijftien jaar ervaring gemiddeld 44.717 euro bruto per jaar. Voor een Waalse leerkracht is dat 43.283 euro. Vlaamse leerkrachten uit het hoger middelbaar verdienen meer: 57.436 euro bruto per jaar.

In vergelijking met zijn Europese collega's, verdient de Vlaamse leerkracht daarmee niet slecht, zeker niet in het begin van zijn loopbaan. “Het startloon ligt nu vrij hoog, maar er is weinig groeipotentieel”, zegt onderwijsexpert De Witte daar over. “Bovendien zou het bijzonder doeltreffend zijn mochten we leraren extra ver­lonen wanneer ze bovengemiddeld presteren. Dat is natuurlijk heel ­delicaat. Dan moeten we die meerwaarde goed meten, bijvoorbeeld door te kijken naar de leerwinst die de leerlingen maken.”