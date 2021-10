Onderhandelen over je eerste loon: goed idee of totaal onrealistisch?

JobatIs je eerste job in zicht? Dan ben je vermoedelijk erg nieuwsgierig naar het loon dat je zal verdienen. Niet helemaal tevreden? Onderhandelen over je starterswedde is in bepaalde gevallen mogelijk, maar het is niet gebruikelijk. Dat merkt William Visterin, hoofdredacteur bij Jobat.be .

“Verschillende factoren maken onderhandelen over een startersloon niet zo evident. Als starter heb je vaak geen ervaring. Bovendien is er geen referentiepunt: je hebt geen vorig loon om mee te vergelijken. En net die vergelijking is voor een werkgever erg belangrijk, die bouwt graag voort op wat je voorheen verdiende. Komt daarbij dat een werkgever ook in jou zal moeten investeren. Neem nu een betaald traineeship van een jaar, dat is eigenlijk een jaar van betaalde opleidingen. Ten slotte betalen veel werkgevers aan alle starters hetzelfde loon. Iedereen vertrekt gelijk aan de start. Dan is het moeilijk om toch meer te vragen.”

Wanneer kan je onderhandelen?

“Toch zijn er soms kansen om over je startersloon te onderhandelen. Kan je op een of andere manier het verschil maken? Denk maar aan een stage die in lijn ligt van je job. Of misschien was je wel stagiair in het bedrijf waar je aan de slag gaat. Dan heb je al wat ervaring en een zekere voorsprong. Er zijn starters die erg goed in de markt liggen. Sommigen krijgen verschillende jobaanbiedingen nog voor ze afgestudeerd zijn. Dan is je onderhandelingspositie natuurlijk goed.”

“Je kan ook onderhandelen – of eerder bijsturen – als je loon significant lager ligt dan wat gangbaar is. Dat moet je wel kunnen staven. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de gemiddelde starterslonen, bijvoorbeeld via het Salariskompas van Jobat. Zo heb je een referentiepunt tijdens de onderhandelingen. Zit jouw startersloon een heel eind onder het gemiddelde, dan kan je daar tijdens je sollicitatie alvast op wijzen.”

“Starterslonen kunnen sterk verschillen naargelang de job. Is de vraag groot, dan schept dat weer kansen om te onderhandelen. Denk maar aan ingenieurs, IT’ers en de klassieke knelpuntberoepen zoals technici.”

Kijk niet alleen naar het loon

“Starters vinden hun loon belangrijk, maar niet zo sterk als andere leeftijdsgroepen. Wat ook prominent meespeelt, zijn opleidingskansen, groeimogelijkheden, werksfeer, work-lifebalans, flexibiliteit van de werkgever of werkzekerheid. Het is aan te raden om, zeker als starter, bij onderhandelingen niet alleen naar het loon te kijken, maar naar het volledige pakket. Natuurlijk speelt loon een rol. Als starter sta je op eigen benen, je huurt of kijkt uit naar een huis. De kosten lopen op, je loon is daarom niet onbelangrijk.”

“Ten slotte nog dit: zorg dat je goed voorbereid bent. Kom goed geïnformeerd aan de start, want de vraag hoeveel je wilt verdienen, komt er zeker wel. En als je gevraagde loon sterk onder of boven het gemiddelde ligt, word je waarschijnlijk niet erg serieus genomen.”

Bron: Jobat Salariskompas, gemiddeld bruto maandloon (zonder bonus of extra’s) in de eerste drie jaar van de loopbaan

