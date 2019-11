Onderaannemer van Caterpillar in Namen vraagt faillissement aan: 200 jobs bedreigd HAA

28 november 2019

15u27

Bron: Belga 0 Geld Het bedrijf Carwall in Sombreffe (Namen), dat als onderaannemer cabines maakte voor Caterpillar in Gosselies, legt de boeken neer. Dat meldt de christelijke vakbond CSC Namur-Dinant. Ongeveer 200 banen zijn bedreigd.

De bonden werden vanochtend tijdens een bijzondere ondernemingsraad op de hoogte gebracht van de faillissementsaanvraag.

Duitse groep

"Carwall verkeert in grote moeilijkheden sinds de sluiting van Caterpillar in Gosselies (in 2016, red.), dat een van zijn belangrijkste klanten was", aldus Catherine Magraff van CSC Metea. "Sinds meer dan een jaar hield de Duitse groep Fritzmeier zijn site in leven door elke maand de schuld aan te zuiveren. Woensdag heeft hij echter aangekondigd dat hij dat niet meer zal doen. In die context heeft de directie van Carwall beslist om de boeken toe te doen", aldus de vakbondsvrouw.

Het faillissement wordt normaal gezien volgende week uitgesproken door de handelsrechtbank van Namen. De jobs van 200 werknemers van Carwall, van wie het grootste deel al sinds drie jaar deeltijds werkt, zijn bedreigd.