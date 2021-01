Ondanks strengere lockdowns: Europese Centrale Bank komt niet met extra steun

De nulrente betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. Anderzijds blijft de depositorente op min 0,5 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen, en dus niet aan hun klanten toekennen.

De huidige rentestanden blijven naar verwachting op dit niveau of zelfs lager, tot wanneer de inflatievooruitzichten weer afdoend richting het gewenste peil van net geen 2 procent evolueren.

Voorts herbevestigt de raad van bestuur van de ECB het zeer ondersteunende (“accomoderende”) soepele monetaire beleid waarmee de bankinstelling uit Frankfurt voldoende geld in de economie wil pompen. Vorige maand had de ECB aangekondigd haar aankoopprogramma van overheids- en bedrijfsobligaties met 500 miljard euro uit te breiden, tot 1.850 miljard euro. Er was ook een verlenging in de tijd tot zeker maart 2022. Daar komt dus niets bovenop, zo is beslist.

Tweede coronagolf

De extra steunmaatregel kwam vorige maand niet onverwacht. Eind oktober had de ECB al hints gegeven dat er in december wel eens bijkomende ingrepen zouden kunnen volgen. De tweede coronagolf leidde tot heel wat zware ingrepen in verschillende eurolanden, waardoor het openbaar leven nagenoeg kwam stil te liggen en de economie nieuwe klappen kreeg.

President Christine Lagarde van de ECB gaf deze namiddag tekst en uitleg bij het eerste rentebesluit van 2021. Met de huidige stand van zaken is er een risico dat de pandemie zal knabbelen aan de groeiperspectieven van de eurozone, zei de Française. “De intensivering van de pandemie brengt risico’s met zich mee voor de economische kortetermijnvooruitzichten.”

Gezien de trage uitrol van de vaccinaties blijven lockdownmaatregelen waarschijnlijk gelden in het eerste kwartaal, en die hebben een impact. Maar voor heel 2021 blijft de ECB vasthouden aan de prognose van 3,9 procent groei voor de eurozone.

“Onzekerheid blijft groot”

De ECB staat paraat omdat Covid-19 “voor disruptie blijft zorgen in de economie”. De start van de vaccinaticampagne was een “belangrijke mijlpaal” in de strijd tegen het virus, “al blijft de onzekerheid groot”. De Europese Centrale Bank staat klaar om “al onze instrumenten bij te stellen” nu de economische output in het slotkwartaal van 2020 waarschijnlijk afgenomen is, aldus nog Lagarde, in combinatie met een aanhoudend zwakke inflatie.