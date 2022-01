Ondanks beruchte blokkering door containerschip Ever Given: recordomzet voor Suezkanaal

Het recordjaar komt er ondanks de blokkering van het Suezkanaal eind maart. Het containerschip Ever Given van de rederij Evergreen was op weg van China naar Nederland, toen het na een zandstorm dwars vast kwam te zitten in het Suezkanaal. Het duurde liefst zes dagen om het immense schip los te krijgen. Intussen waren honderden schepen geblokkeerd. Volgens SCA kostte de blokkering dagelijks meer dan 10 miljoen euro. Een werknemer van de kanaaluitbater kwam om bij het vlot trekken van de Ever Given.