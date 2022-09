Onbeperkt bijverdienen zonder belastingen te betalen: dit zijn de voordelen van een flexi-job

Een centje bijverdienen zonder extra belastingen te moeten betalen: om die reden heeft de overheid voor werknemers en gepensioneerden de flexi-job in het leven geroepen. Je vindt flexi-jobs in de horeca en de detailhandel. Concreet kan je zo’n bijbaantje uitoefenen in bijvoorbeeld een restaurant, café, bakkerij, slagerij, kapperszaak of warenhuis. Om in een flexi-job te kunnen stappen, moet je met je werkgever alleen een schriftelijke raamovereenkomst opmaken met afspraken over onder meer de functie en het basisloon.

Bekijk hier vacatures voor flexijobs.

Vrij van sociale lasten en belastingen

Wat de flexi-job zo interessant maakt, is dat ze vrij is van sociale lasten en belastingen. Daarom verkiezen velen zo’n een job nu boven een zelfstandig bijberoep. Want voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, bijvoorbeeld na de werkuren of in het weekend, betaal je wél sociale lasten en belastingen.

De inkomsten van je flexi-job hoef je niet op te nemen in je belastingbrief. Daardoor hoef je niet te vrezen dat je in een hogere belastingschijf terecht komt. Bij een flexi-job is je brutoloon gelijk aan je nettoloon. En als extra voordeel bouw je sociale rechten op, zoals het recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen en vakantie.

Lees ook: 7 manieren om geld te verdienen van thuis uit

Wie mag flexi-jobben?

Niet iedereen kan zich op de flexi-jobmarkt begeven. Je moet als werknemer minstens 4/5 werken of drie kwartalen geleden minstens 4/5 hebben gewerkt bij een of meer andere werkgevers. Wie bijvoorbeeld in oktober met een flexi-job wil starten, moet in januari, februari en maart minimaal 4/5 hebben gewerkt. Diezelfde regel geldt voor een zelfstandige die drie kwartalen geleden minstens 4/5 in loondienst heeft gewerkt. Trouwens, niet alleen werknemers komen in aanmerking voor flexi-jobs. Ook gepensioneerden kunnen van de regeling van de flexi-job genieten.

Onbeperkt bijverdienen

Als werknemer kan je met je flexi-job onbeperkt bijverdienen. Ook je aantal uren is ongelimiteerd. Voor gepensioneerden ligt dat anders. Dan speelt je leeftijd een rol. Wie 65 jaar of ouder is, mag bijverdienen zoveel hij of zij wil. Iemand die jonger is dan 65 jaar, krijgt een jaarlijkse limiet opgelegd die afhankelijk is van de persoonlijke situatie. Een min 65-jarige gepensioneerde kan daarover meer info inwinnen bij de Federale Pensioendienst.

Uurloon van minstens 10,54 euro

Een flexi-jobber ontvangt het uurloon dat overeengekomen is in de raamovereenkomst. Dat bevat ook het flexi-vakantiegeld. Zo bedraagt je uurloon minstens 10,54 euro plus 7,67 procent enkelvoudig vakantiegeld. Daarnaast kan je ook premies ontvangen. Zo heeft een flexi-jobber die in de horeca op een zon- of feestdag werkt, recht op een extra premie. De toeslag bedraagt 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag. Alles samengeteld kan een flexi-jobber zichzelf zo trakteren op een mooi appeltje tegen de dorst.

Lees ook op Jobat.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.