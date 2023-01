Onbelast of fiscaal voordelig bijverdienen? Dit zijn de mogelijkheden en hun voor- en nadelen

JobatTorenhoge energierekeningen, een (super)dure supermarktkar, meer betalen op café en restaurant... In het licht van alle extra kosten die we op ons bord krijgen, is een extraatje op de eigen rekening natuurlijk meer dan welkom. De snelste weg naar meer inkomen is het aannemen van een bijbaan. Maar moet je dan niet meer belastingen betalen? Hoe zorg je ervoor dat je met alles in orde bent? En welke jobs mag je naast je huidige baan oppikken? Jobat.be maakt je wegwijs.

Steeds meer mensen zoeken naar oplossingen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat blijkt onder meer uit het sterk toegenomen aantal Belgen dat een flexi-job aanneemt. In het tweede kwartaal van 2022 waren dat er volgens cijfers van de RSZ maar liefst 103.946: dat is een stijging met bijna één derde (28%) ten opzichte van het jaar daarvoor. Naast flexi-jobs bestaan er nog andere mogelijkheden om een centje bij te verdienen, hoewel de overheid de voordelen daarvan sinds 2021 sterk terugschroefde. Lees hier waarom de regering de gunstmaatregel rond onbelast bijverdienen afschafte.

Blok op onbelast bijverdienen

Tot eind 2020 kon je onder bepaalde voorwaarden tot 6.340 euro per jaar onbelast bijverdienen. Omdat dit oneerlijke concurrentie in de hand werkte, zijn de opties hiertoe zonder zelfstandigen- of werknemersstatuut sindsdien ingeperkt. Zo is het momenteel enkel nog in het verenigingswerk of via een erkend deeleconomieplatform, zoals het Bijlesbureau of Uber Eats, mogelijk om bij te klussen en wordt dit nu doorgaans wel belast, hetzij aan een gunstig tarief. Je activiteiten in het verenigingswerk moeten buiten het professionele circuit vallen. Ook dien je voor minstens 80% elders tewerkgesteld te zijn, gepensioneerd of zelfstandige in hoofdberoep te zijn zolang dit hoofdberoep afwijkt van je activiteit voor de vereniging. De deeleconomieplatformen zijn daarentegen voor iedereen toegankelijk.

Flexi-jobs als alternatief

De flexi-jobs stammen uit het horecaplan van 2015 en hebben als doel zwartwerk tegen te gaan door goedkopere arbeid mogelijk te maken. Net als bij het verenigingswerk geldt ook hier als voorwaarde dat je minstens 4/5 tewerkgesteld moet zijn bij één of meerdere andere werkgevers. Eind 2017 werd de regeling opengesteld voor gepensioneerden en uitgebreid naar andere sectoren. Vakbonden hekelen evenwel ook dit statuut, dat volgens hen voor oneerlijke concurrentie en belastingontwijking zorgt.

Hoger nettoloon

Flexi-jobs zijn aantrekkelijk omwille van hun fiscale en sociale voordelen. Als werknemer draag je op je loon immers geen belastingen of sociale bijdragen af. De werkgever betaalt bovenop het loon wel 25% RSZ, maar dat is erg weinig in vergelijking met de kosten voor het inzetten van een gewoon personeelslid. Ben je actief in het arbeidsstelsel voor verenigingswerk of via een platform voor deeleconomie, hoef je evenmin socialezekerheidsbijdragen af te staan op je loon. De belastingen die je afdraagt zijn beperkt aangezien er een forfaitaire kostenaftrek van 50% geldt op je brutoloon. Op het nettobedrag dat je overhoudt, betaal je dan 20% aan de fiscus. Dit komt dus overeen met een voordelig belastingstarief van 10% op je brutoloon.

Van bakkerijen tot sportclubs

De jobs die je mag uitoefenen via deze gunstige stelsels zijn evenwel beperkt. Zo zijn flexi-jobs enkel mogelijk in bepaalde sectoren, waaronder de horeca, retail en zelfstandige kleinhandel. Verenigingswerk slaat dan weer op diensten voor vzw’s of openbare instellingen en beperkt zich tot sportverenigingen en organisaties in de socioculturele sector. Op verenigingswerk.be kan je de complete lijst van toegestane activiteiten consulteren. De lijst met 124 erkende platformen voor deeleconomie vind je op de website van FOD Financiën.

Geplafonneerd

Er staat geen limiet op wat je mag bijverdienen met een flexi-job. Het minimumloon dat je werkgever je moet betalen, bedraagt sinds de indexering met 2% op 1 december 2022 10,97 euro per uur. Hier komt nog eens 0,84 euro vakantiegeld bij, waardoor je minstens 11,81 euro voor ieder gewerkt uur op je rekening zal zien verschijnen. Je opereert als flexi-jobber met een werknemersstatuut en bouwt zo ook sociale rechten op. Daarnaast geniet je, afhankelijk van het paritair comité, mogelijk van bijkomende voordelen zoals een eindejaarspremie. In het nieuwe stelsel van verenigingswerk geldt een maximum van 450 werkuren op jaarbasis voor activiteiten in de sportsector en 300 uren per jaar voor de socioculturele sector. Ook per kwartaal mag je bepaalde maxima niet overschrijden. Als student kan je maximaal 190 uren via verenigingswerk aan de slag en bij de openbare omroep staat de limiet op 25 dagen. Je kan je uursaldo bijhouden via een online dienst. Je inkomsten uit verenigingswerk en deeleconomie mogen jaarlijks samen het plafond van 6.540 euro (aanslagjaar 2023) niet overschrijden. Op maandbasis is een limiet van 545 euro van toepassing. Verdien je toch meer, wordt dit loon als beroepsinkomsten belast.

