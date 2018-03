Omgekeerde wereld: Belg

tankt nu goedkoper in Nederland Guido van der Heijden

27 maart 2018

14u46

Bron: AD.nl 56 Geld In België is diesel sinds kort net zo duur als benzine, soms zelfs duurder. En dus trekken de Belgen nu naar Nederland voor een volle tank. Wie tegelijk boodschappen doet, bespaart zelfs dubbel.

In Kapellebrug, nét op de Zeeuws-Vlaamse kant van de grens, betaal je bij de pomp van Mangnus 1,19 euro voor een liter diesel. Op een steenworp afstand betalen de Belgen inmiddels zeker zes cent per liter meer. Marc Vercruyssen komt uit het Vlaamse Stekene om de tank van zijn camper nog eens te vullen voor hij naar Maastricht rijdt. Een andere Belg gooit de tank van zijn Mercedes vol.

Het is eens wat anders voor de Nederlandse Silvana Mangnus van de gelijknamige supermarkt/viswinkel/brandstofpomp. De pomphouders in het Nederlandse deel van de grensstreek hebben al jaren te kampen met concurrentie van Belgische collega's doordat de benzineprijs daar lager ligt. Nu de dieselprijs in België steeds omhoog is gegaan, ziet ze een omgekeerde stroom. Belgen komen naar Nederland voor diesel.

"Het tij mocht ook wel eens keren'', grijnst ze. "Het is echt sinds een paar weken een stuk drukker geworden. Ik denk dat het vooral pas is gaan lopen nadat in België in het nieuws is geweest dat ook de supermarkten in Nederland zoveel goedkoper zijn. Belgen combineren het nu. Ze gaan hier boodschappen doen en ze gooien gelijk de tank vol."

Het is echt sinds een paar weken een stuk drukker geworden Silvana Mangnus

"Mooi meegenomen"

Het is een interessante markt, want in België rijdt nog veruit het grootste deel van het wagenpark op diesel. Hoewel afgelopen jaar voor het eerst in 20 jaar minder diesel- dan benzineauto's werden verkocht, is België nog stevig 'verdieseld'. "Ik schat zo'n 70 procent'', zegt Maarten de Pooter van De Pooter Olie uit Terneuzen. De Pooter Olie heeft veertien tankstations, voor een belangrijk deel in Zeeuws-Vlaanderen. Ook hij ziet duidelijk een toename van dieseltankende Belgen.

De Pooter volgt de prijzen nauwgezet. "De adviesprijzen in België zijn nu voor benzine en diesel nagenoeg gelijk. 1,42 euro. Het verschil is wat tienden van een cent. Bij de pompen liggen de prijzen lager dan de adviesprijs, maar vaak al hoger dan in Nederland. Voor ons is het mooi meegenomen. Het verschil met Nederland is nu nog klein. Wat we nu zien is dat de Belgen die een dagje komen winkelen in Terneuzen ook meteen tanken.''

Silvana Mangnus denkt dat het nog niet gedaan is met de prijsstijgingen bij de Belgen. "Ik denk dat ze er in België nog niet klaar mee zijn. Maar ja, voor ons is dat alleen maar positief.'' Wat haar betreft kan het in Kapellebrug niet druk genoeg worden met Belgen. "Te druk? Nee hoor. Het kan altijd beter.''