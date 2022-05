Ombudsman Pensioenen klaagt aan: 78% van de gepensioneerden weet niet dat er online berichten op hen wachten

Stablecoin TerraUSD blijkt toch niet zo stabiel: miljoenen dreigen hun spaargeld te verliezen

De controversiële stablecoin TerraUSD heeft de voorbije dagen een opvallende koersval gemaakt. Zoals andere stablecoins zou ook de TerraUSD altijd een stabiele koers moeten houden, in het geval van TerraUSD is dat een constante koers van 1 dollar. Na een duik tot 30 cent eerder op woensdag, is de koers heel gedeeltelijk hersteld, tot 44 cent. De cryptomarkt wacht intussen op een reddingspoging van Do Kwon, de voornaamste geldschieter van TerraUSD.

11 mei