“Om model te staan op een lingeriebeurs heb ik eens 400 euro voor één dag gekregen”: Sara (30) en Alexander (34) verdienen zo’n 4.500 euro per maand

“Veel mensen hebben een rechtsbij­stand­ver­ze­ke­ring zonder dat ze het goed en wel beseffen”: wat doet die verzeke­ring en hoe regel je die best?

Wie in een geschil of een gerechtelijke procedure verwikkeld raakt, is gebaat bij een rechtsbijstandverzekering. De verzekeraar gaat dan – minnelijk als het kan en voor de rechter als het moet – op zoek naar een oplossing. Is zo’n rechtsbijstandverzekering de investering ook echt waard? Welke soorten zijn er? En wat met de fiscale aftrek ervan? Barbara Van Speybroeck van beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen Assuralia aan het woord.

