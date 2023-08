“Om gelukkig te zijn in een job, heb je drie basisvitamines nodig”: waarom is lang bij dezelfde werkgever blijven (g)een goed idee voor je loopbaan?

JobatWie zijn job opzegt, doet dat in één op de twee gevallen binnen de twee jaar. Dat stelde hr-dienstenbedrijf Acerta vast. Wat drijft die snelle vertrekkers doorgaans? Waarom is het - mogelijks - toch belangrijk om wat langer aan boord te blijven? En waarom net niet? Jobat.be sprak met Hannelore Van Meldert, hr-experte bij Acerta Consult.

Grootschalig onderzoek

Acerta sprokkelde recent cijfers bij 260.000 werknemers met een overeenkomst van onbepaalde duur, in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers.

De resultaten zijn opvallend: wie zijn job opzegt, doet dat in de helft van de gevallen binnen de twee jaar na indiensttreding. Bij drie op de tien vertrekkers gebeurt dat zelfs binnen het jaar. Vooral jongeren onder de 25 geven er het snelst de brui aan, blijkt nog uit het onderzoek. En in de horeca en de interim- & dienstenchequesector liggen de cijfers het hoogst: meer dan vier op de tien vertrekkers verlaten er hun bedrijf binnen het jaar.



Zelf het heft in handen nemen

“Talent zit meer aan het stuur dan vroeger”, zegt Hannelore Van Meldert. “Werknemers hebben tegenwoordig meer zelfvertrouwen om zich voort te bewegen op de arbeidsmarkt. Vooral jonge werknemers zijn nog een stukje zoekende in hun carrière. Ze willen en moeten nog veel leren. Dat maakt hen actiever op de arbeidsmarkt. Als werkgever moet je dus echt de interesse van je mensen behouden, of je raakt je talent kwijt. Belangrijke redenen voor een snel vertrek zijn het gebrek aan loopbaanmogelijkheden en kansen enerzijds, en het loon anderzijds.”

Voldoende tijd laten

Volgens de hr-experte van Acerta Consult is het nochtans belangrijk om als werknemer jezelf ook de nodige tijd te geven om echt je draai te vinden bij een werkgever. “Om gelukkig te zijn in een job, en er goed te presteren, heb je drie basisvitamines nodig: autonomie, competentie en verbondenheid. Je hebt tijd nodig om die te verwerven.”

“Autonomie komt het best tot haar recht als je een gevoel van keuzevrijheid krijgt. Daar moet wat tijd over gaan. Hetzelfde geldt voor verbondenheid. Het duurt wel even vooraleer je een organisatie echt leert kennen. Een algemene regel is: het eerste jaar heb je nodig om je eigen afdeling goed te leren kennen; het tweede jaar voor de hele organisatie. Competentie gaat erover dat je je talenten moet kunnen inzetten en jezelf wil ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat je het gevoel hebt je werk doelgericht en dus competent te kunnen doen.”

“Kortom: we gaan er toch van uit dat je zeker zo’n twee jaar nodig hebt, of zelfs nog iets langer, alvorens al die basisvitamines bevredigd geraken.”



Verreikend én verrijkend

“Alles begint eigenlijk al bij het selectietraject en je drijfveren om voor een werkgever te kiezen”, gaat Van Meldert verder. “Wees steeds kritisch genoeg: past een werkgever bij mijn talenten en persoonlijkheid? Heb je daar destijds positief op geantwoord, gun jezelf dan de nodige tijd en heb vertrouwen in het proces om die aspecten tot hun recht te laten komen. Na verloop van tijd krijg je almaar meer kansen in een organisatie.”

“Soms kun je op den duur ook zelf gaan kneden met je takenpakket als je de organisatie almaar beter leert kennen. Zo kan je perfect een gemeenschappelijke deler met je werkgever vinden waarop je je kunt smijten. Om je sneller in te werken en sneller beter te voelen op een nieuwe job, is het interessant om op projecten te gaan werken. Door samen te werken met andere afdelingen, verruim je je horizon. Je leert andere insteken van het bedrijf kennen en verrijkt elkaar.”



Toch fout gekozen?

In bepaalde gevallen hebben werknemers echter snel door dat hun job toch niet hetgeen is wat ze voor lange tijd willen doen. Volgens Van Meldert heeft snel van job veranderen in dat geval ook twee voordelen.

“Je krijgt ten eerste een breed inzicht in sectoren, de technische aspecten van een job en culturen. Zeker in het begin van je loopbaan krijg je een breder inzicht op wat je zelf interesseert en wat voor type werkgever je het beste ligt. Dat maakt je intern kompas alleen maar rijker."

“Ten tweede blijf je cognitief actiever door in beweging te blijven. Je moet je voortdurend aanpassen en blijft mentaal heel veel bewegen. Dit is een positieve skill die je aanleert die alsmaar belangrijker wordt in een bewegende arbeidsmarkt. In de eerste jaren van je loopbaan moet je vooral zoeken welke soort rollen je liggen, eerder dan welke job en context je precies bevalt: zo blijf je futureproof employable.”



