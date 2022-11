Olivier betaalde jaren onterecht belasting. Fiscaal expert: “Met dit argument kan je tot 5 jaar later je geld recupereren”

“Domicilië­ren is in De Panne, Koksijde en Knok­ke-Heist extra aantrekke­lijk”: 6 knopen die je moet doorhakken als je een tweede verblijf aan zee wil kopen

Nu de woonbonus ook voor een tweede verblijf eind volgend jaar zal worden afgevoerd, zullen er de komende maand wellicht heel wat mensen op zoek gaan naar een tweede verblijf in ons land. Voor je dat doet, geeft onze woonexpert Björn Cocquyt nog belangrijk advies mee over zes dilemma’s die vaak opduiken: van een gesplitste aankoop, over het aangaan van een lening, tot de keuze tussen een nieuwbouw of een bestaand pand.

12 oktober