Olieprijzen lager na berichten dat Saoedi-Arabië meer wil produceren

Expert over de ban van Russische olie: “Dit zal de inflatie verder aanjagen terwijl Moskou een ver­deel-en-heersspel­le­tje kan proberen”

De ban van Russische olie moet Poetin dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar aardolie is als brandstof en grondstof voor de industrie onze belangrijkste energiebron. Komt de bevoorrading in het gedrang? Heeft dit effect op de prijs? Doet de boycot Rusland écht pijn? En zijn er valkuilen? Professor internationale energiepolitiek Thijs van de Graaf (UGent) beantwoordt acht cruciale vragen. “Op 31 december gaat de kraan dicht en dat zullen we voelen in de portemonnee”.

1 juni