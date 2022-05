Olie weer wat duurder

Vormen ook de torenhoge benzine­prij­zen een verdoken belasting­brief? Tot 48,5% vloeit naar Belgische overheid

“Net als de elektriciteits- en gasfactuur vormen ook de brandstofprijzen een verdoken belastingbrief.” Zo klonk het de voorbije dagen almaar luider op sociale media nu de prijzen aan de Belgische benzinepompen torenhoog staan. Maar is dat ook zo? Hoeveel accijnzen en taksen betalen we nu precies per liter super of diesel? Wij zochten het uit en wat blijkt? Bijna de helft vloeit in België terug naar de overheid.

10 maart