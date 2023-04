Nu slim kiezen bezorgt je kind later flink meer euro’s: zo laat je de centen van je kind optimaal renderen

Spaarrekening

Termijnrekening

Maar opnieuw reikt de nettorente hier niet hoger dan 1,925% op 10 jaar, bij Izola Bank. Het nadeel is ook dat je geld tijdens die looptijd niet beschikbaar is. Daarbovenop betaal je 30% roerende voorheffing op de rente, in tegenstelling tot gereglementeerde spaarrekeningen, die tot 980 euro vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. Op zoek naar een termijnrekening die perfect bij jouw wensen aansluit? Spaargids.be zet de hoogste rendementen op een rij.

Beleggen dan maar?

Voorhuwelijkssparen

Of er geen interessantere formules dan spaarrekeningen bestaan, zonder risico? Wel, wat als je kind nu eens spaarde via... het ziekenfonds? Je kind volgt dan een spaarplan, waarbij hij of zij elk jaar een bedrag stort: minimaal 18 euro, maximaal 48 euro. Of jij spaart in de plaats van je kind: dat kan ook. Als je zoon of dochter trouwt, wettelijk gaat samenwonen of dertig kaarsjes uitblaast, krijgt hij of zij het opgebouwde bedrag, samen met de interest.



Op welke - uitzonderlijk hoge - intresten kan je rekenen bij voorhuwelijkssparen? Je komt het hier te weten.