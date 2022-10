Nu kopen of niet? “Besef dat als een woning 20.000 euro goedkoper wordt en de rente stijgt met 1 procent, je in totaal méér zult betalen dan vandaag”

Is een woning kopen een goede investe­ring nu de prijzen stagneren? Expert duidt de risico’s en kansen op de huizen­markt

De woningprijzen stagneren of dalen lichtjes, er wordt minder verkocht. Is dit dan het zo vaak voorspelde doorprikken van de vastgoedbubbel? “De koophaast is eruit, maar dat betekent nog niet dat vastgoed afgedaan heeft”, stelt vastgoedexpert Patrick Luysterman vast. “Zowel voor investeerders als mensen die een woning voor zichzelf willen kopen, kan deze afkoeling een opportuniteit zijn.”

11 juli