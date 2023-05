Nu kopen, later betalen bij online shoppen: handig misschien, maar wat zijn de valkuilen?

H&M, Nike, Krëfel, Sleepworld, Smartphoto, Booking.com … Het is maar een greep uit de vele webshops die een BNPL-betaalmethode aanbieden. BNPL staat voor ‘buy now, pay later’ en vooral jonge online shoppers maken er gebruik van. Klarna en Riverty (voorheen Afterpay) zijn de bekendste diensten. Klarna alleen al heeft 147 miljoen gebruikers. Ze bieden je de mogelijkheid om je aankoop later te betalen, in één keer of zelfs in delen. Intussen springen verschillende banken, maar ook Visa en Mastercard, mee op de BNPL-trein.

Quote Onze betaalmoge­lijk­he­den zijn eropuit om jou meer ontspan­ning, tijd en controle te geven Klarna

“Een betaalmethode die bij je past”

Wat is het voordeel van BNPL? Klarna en Riverty adverteren dat ze je online (en soms ook offline) betaalervaring verbeteren. Volgens zijn website zijn de betaalmogelijkheden van Klarna “eropuit om jou meer ontspanning, tijd en controle te geven”. In België geeft Klarna je dertig dagen de tijd om je aanschaf te betalen, zonder extra kosten. Het bedrag dat je via Klarna kan spenderen, varieert afhankelijk van je betalingsgeschiedenis bij Klarna, het uitstaande saldo, hoeveel in totaal in je winkelkar ligt en de mate waarin Klarna je kan identificeren.

Riverty spreekt dan weer van een betaalmethode die “past bij je levensstijl en budget”. Bij deze BNPL-aanbieder krijg je veertien dagen om de betaling te voltooien. Afhankelijk van de webshop, biedt het mogelijkheden voor dure bestedingen, tot 1.250 of 1.500 euro bijvoorbeeld.

In Nederland is BNPL al sterker ingeburgerd: meer webshops bieden het aan en vaak met meer betaalmogelijkheden. Vooral Riverty zie je er vaker dan bij ons. Als een online winkel het aanbiedt, kan je als Belgische klant wel met Riverty betalen op een Nederlandse site. Met Klarna kan je in bepaalde Nederlandse webshops je aankoopbedrag ook in drie rentevrije delen splitsen en ze gespreid over 60 dagen betalen. In België is dit voorlopig nog niet mogelijk.

Als je ervoor kiest om je aankoop niet te houden of slechts een deel ervan, kan je in de apps van Klarna en Riverty de betaling pauzeren. De aanbieders van uitgesteld betalen wachten dan tot de webshops de retourzending hebben verwerkt en handelen het verschil zelf verder af. Zo moet je geen terugbetalingen meer in de gaten houden.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm BNPL of 'buy now pay later': steeds meer webshops bieden de mogelijkheid om uitgesteld te betalen. © Getty Images

Renteloze lening

Bij beide platformen ga je eigenlijk een renteloze lening aan voor de waarde van je aankoop. Dat kan interessant zijn in tijden waarin de inflatie hoog is en de koopkracht vermindert. En spullen kunnen beoordelen voor je ze betaalt, klinkt logisch. Maar er zijn ook valkuilen. Dat je snel iets kan kopen, wil nog niet zeggen dat je snel iets kan betalen. En daar verdienen de BNPL-platformen natuurlijk aan.

Wanneer je je aankoop houdt, maar vergeet te betalen, mailt Klarna een eerste gratis aanmaning. Een tweede herinnering kost twee tot dertien euro, afhankelijk van het openstaande bedrag. Bij een derde betaalverzoek moet je vier tot zeventien euro extra ophoesten. Breng je de betaling dan nog niet in orde, dan betaal je een rente van liefst twaalf procent of de wettelijke rentevoet voor een te late betaling in handelstransacties. Klarna’s incassopartner heeft daarnaast recht op een schadevergoeding van vijftien procent met een minimumbedrag van 40 euro.



Quote BN­PL-aanbieders gaan maar in beperkte mate na of je krediet­waar­dig bent

Riverty rekent herinneringskosten aan als je veertien dagen na een eerste, gratis herinnering nog steeds niet betaalde. Hoeveel die kosten bedragen, vermeldt de website van Riverty niet. Net als bij Klarna betaal je ook incassokosten bovenop het verschuldigde bedrag. Kies je dus om je aan een BNPL-service te wagen? Wees dan zeker dat je het product op tijd zal kunnen betalen als je beslist om het te houden.

Kredietwaardigheid

Test Aankoop waarschuwt voor het impulsieve koopgedrag waartoe BNPL je aanzet. Je hoeft namelijk niet langer te sparen voor iets. De BNPL-aanbieders gaan bovendien slechts in beperkte mate na of je wel kredietwaardig bent en (op tijd) zal kunnen betalen. Nederlands onderzoek wijst uit dat het aantal klanten met een schuld sinds 2018 is verviervoudigd bij Klarna. Bij Riverty gaat het om een verdubbeling in de afgelopen vijf jaar. Het Nederlandse Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) noemt die evolutie zorgelijk. “Hier moet veel meer controle op komen. We mogen uitgesteld betalen geen lening noemen, maar dat is het wel”, luidt het.

Malafide webshops

BNPL-platformen beschermen je bovendien niet beter tegen malafide webshops. Klarna start een onderzoek als je je bestelling nooit ontving en pauzeert dan je factuur. Als het bedrijf het onderzoek sluit in het voordeel van de webwinkel, moet je het openstaande bedrag toch betalen. Laat je dus niet in de val lokken door aantrekkelijke betaalopties. Als je iets wil kopen van een website die je niet kent, controleer dan eerst de reputatie van de site via online reviews en kijk na of je duidelijk terugvindt hoe je iets kan terugsturen – en hoe de webshop je dan terugbetaalt.

Iets kopen en pas achteraf betalen bij online webshops blijkt ook de deur open te zetten voor nieuwe oplichtingspraktijken, zo bleek uit onderzoek van HLN. Jonge criminelen hacken je account om in jouw naam nieuwe spullen te bestellen, voor honderden of zelfs duizenden euro’s. De politie raadt aan om je wachtwoord regelmatig te veranderen.