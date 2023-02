Nu het sociaal tarief energie wordt afgebouwd: wie heeft er nog recht op? En wat houdt het precies in?

MijnenergieOngeveer een miljoen gezinnen betaalt vandaag een sociaal energietarief. Het helpt om de kosten voor elektriciteit en aardgas betaalbaar te houden voor wie over minder budgettaire ruimte beschikt. Maar hoe weet je of je er recht op hebt? Zo ja, hoeveel betaal je minder? En gelden er nog andere voordelen? Mijnenergie.be bezorgt een overzicht.

Sociaal tarief: ruim 900 euro voordeliger voor aardgas

De federale energieregulator CREG berekent het sociaal tarief vier maal per jaar. De tarieven evolueren op kwartaalbasis mee met de evoluties op de energiemarkten. Het sociaal tarief is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang jouw gezin beschikt over een enkelvoudige meter (dagteller), een tweevoudige meter (dag- en nachtteller) of uitsluitend een nachtteller.



In onderstaande tabel leggen we de goedkoopste jaarprijzen van februari 2023 via Mijnenergie.be op de commerciële markt naast het sociaal tarief. We gaan telkens uit van een gemiddeld verbruik.

De impact van het sociaal tarief is significant groter op de aardgasfactuur. Aangezien de aanpassing per kwartaal gebeurt, zullen de dalende energieprijzen bovendien pas vanaf april naar het sociaal tarief doorsijpelen. Als de daling zich verderzet of de prijzen stabiliseren, neemt het verschil tussen het sociaal tarief en de commerciële tarieven het tweede kwartaal van 2023 dus verder toe.

Wat met het capaciteitstarief?

De nieuwe berekening van de nettarieven is niet van toepassing op gezinnen met een sociaal tarief. Het piekvermogen heeft dus geen invloed op de netkosten.



Wat met het basispakket voor aardgas en elektriciteit?

De federale overheid voorziet tot en met maart in een basispakket om de energiefactuur te verlichten. Die tegemoetkoming geldt niet in het geval van een sociaal tarief.

Kortingsbonnen voor energiezuinige huishoudelektro

Wie van het sociaal tarief geniet, ontvangt een korting van 250 euro bij aankoop van een energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries. Die kortingbon kan je online aanvragen via de website van Fluvius.

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

1. Jijzelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt één van volgende tegemoetkomingen van het OCMW:

• Een leefloon

• Een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon

• Maatschappelijke steun van het OCMW, geheel of gedeeltelijk terugbetaald door de federale staat

• Een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten

2. Jijzelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap:

• Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%

• Een inkomensvervangende tegemoetkoming

• Een integratietegemoetkoming

• Een tegemoetkoming voor hulp van derden

3. Jijzelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming:

• In het Vlaamse Gewest: een zorgbudget voor ouderen met zorgnood via de Zorgkas

• In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden via IRISCARE

4. Jijzelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming:

• In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal

5. Jijzelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst:

• Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

• Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

• Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%

• Een tegemoetkoming voor hulp van derden

Doelgroep tijdelijk uitgebreid

Almaar meer mensen ondervinden problemen om hun energiefactuur te betalen. Om die gezinnen te ondersteunen, breidde de federale overheid de doelgroep van het sociaal tarief eind 2020 uit. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte, hebben bijgevolg tijdelijk recht op het sociaal tarief.

Dat uitgebreide sociaal tarief wordt nu afgebouwd in vier fasen. De groep die er in 2021 is bijgekomen, zal geleidelijk aan weer meer moeten gaan betalen (per kwartaal wordt het lagere tarief telkens met 25 procent afgebouwd).

Hoe vraag ik het sociaal tarief aan?

De federale overheid kent het sociaal tarief in de meeste gevallen automatisch toe. Je hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen.

