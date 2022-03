Nu alles duurder wordt: Promojagers lanceert browser die je automatisch helpt besparen

Promojagers België lanceert een eigen browser die je automatisch helpt te besparen. “Het gaat om een gratis tool die nog niet bestond, ook niet in het buitenland”, vertelt oprichter Gunther Devisch van Promojagers België aan HLN. “Hij is er voor iedereen die wil besparen, maar geen tijd heeft om zelf promoties in het oog te houden. Ideaal op een moment dat de prijzen van gas, brandstof en bepaalde voedingsmiddelen de lucht in gaan.”

Via de ingebouwde zoekfunctie van de Promobrowser kan je met een druk op de knop door alle actuele reclamefolders en online promo’s zoeken naar jouw favoriete producten. “Onze software werd gebouwd met Google Chrome-technologie”, vertelt Devisch. “Je tikt gewoon het product in waarin je geïnteresseerd bent - toiletpapier, pizza of een laptop bijvoorbeeld - en krijgt automatisch alle promoties en kortingscodes van het moment voor dat product te zien.”

“Bovendien beschikt de browser over een ingebouwde pricewatch, die je automatisch op de hoogte brengt als de prijs van je favoriete producten gezakt is”, gaat hij verder.

Beloond

Gebruikers worden collectief beloond en delen mee in de winst van de advertentie-inkomsten. “Ze krijgen Promocoins als ze de browser actief gebruiken”, aldus Devisch. “De verzamelde punten kunnen vervolgens worden omgezet in cadeaubonnen van bekende webshops of andere leuke prijzen.”

De Promobrowser gaat deze week in première, maar is in een eerste fase nog exclusief voor wie minstens één euro bijdraagt aan een speciale crowdfundingactie. “Afhankelijk van het bedrag dat je sponsort, krijg je leuke gadgets of een unieke Promojagersbox cadeau”, aldus Devisch. “Daarna krijg je vanaf 31 maart samen met vijf vrienden toegang tot de browser. Wie niet meedoet aan de crowdfunding, kan zich inschrijven op een wachtlijst. Over enkele maanden wordt de browser gratis opengesteld voor het grote publiek. Het is de bedoeling om er tegen dan ook de laatste onvolkomenheden uit te halen.”

Desktop

Aanvankelijk wordt de browser alleen aangeboden op desktop. Maar als het concept aanslaat, zou het ook ontwikkeld worden voor mobiele gebruikers. “De crowdfunding moet daar de nodige fondsen voor samen helpen te brengen”, klinkt het nog.

Promojagers België is een community waar iedereen tips en promoties met elkaar uitwisselt. De Facebookgroep telt intussen meer dan 335.000 leden. Elke week op vrijdag deelt Gunther Devisch ook een supertip met de lezers van HLN, die hen moet toelaten om een mooie besparing te scoren.

