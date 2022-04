“Nu al moeten we voor onze ouders meer dan 1.000 euro van ons eigen pensioen bijpassen”: wat als je de stijgende rusthuisprijzen niet meer kunt betalen?

Erfenis aanvaarden of verwerpen? Notaris belicht de verschil­len­de opties: “Wie ze aanvaardt, erft zowel bezittin­gen als schulden van de overledene”

In Hollywoodfilms is een erfenis die uit de lucht komt vallen zo goed als altijd goed nieuws. In realiteit kan dat financieel stevig tegenvallen, vooral als het contact met de overledene al een tijd op een laag pitje stond en je eigenlijk niet goed weet of er iets anders dan schulden jouw kant op komen. Verwerpen dan maar? Of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving? “Zo’n superformule is dat niet”, waarschuwt notaris Goedele Vandekerckhove. Met haar overlopen we de mogelijkheden, de valkuilen en mogelijke financiële gevolgen van deze opties.

6 juni