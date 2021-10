Nu al meer met de smartphone betaald dan in heel 2020

Spaargids.beWe betalen steeds vaker met onze smartphone. In de eerste acht maanden van dit jaar hebben Belgen al evenveel mobiel betaald als in heel 2020. Dat blijkt uit cijfers van Bancontact Payconiq Company. Ook contactloos betalen is populairder dan ooit: voor het eerst vinden er meer contactloze betalingen plaats in de winkel dan traditionele Bancontact-betalingen waarbij u de kaart in de betaalterminal steekt en altijd uw pincode ingeeft. Spaargids.be licht de nieuwe cijfers toe.

In het coronajaar 2020 raakte de smartphone al ingeburgerd als betaalmiddel, maar dit jaar zijn de cijfers nog veel sterker, meldt Bancontact Payconiq Company. In totaal haalden de Belgen tussen januari en augustus 125 miljoen keer hun smartphone boven om te betalen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dit een groei van 69%. Vorige maand alleen al ‘biepten’ ze zo’n 18 miljoen keer met de Payconiq by Bancontact-app of een bancaire app die de mobiele betaaloplossing van Bancontact of Payconiq heeft geïntegreerd.

Vooral online valt de dominantie van de smartphone op. In augustus betaalden we al 75% van alle online aankopen die we via Bancontact of Payconiq deden, met onze mobiele telefoon. Een QR-code scannen is dan ook minder omslachtig dan een kaartlezer zoeken en handmatig je kaartnummer ingeven.

Ook in de winkel halen we steeds vaker onze smartphone boven om af te rekenen. In augustus betaalden we meer dan 1 miljoen keer mobiel in een fysiek winkelpunt. Vergeleken met februari 2020 is dit bijna een verdrievoudiging van het aantal mobiele betalingen op het verkooppunt.

Contactloos betalen

Naast biepen zijn de Belgen ook massaal gaan ‘tikken’ om iets af te rekenen. In augustus vond er zelfs een symbolische overdracht plaats van traditionele naar contactloze kaartbetalingen. Bij 50,8% van alle Bancontact-betalingen in de winkel werd de kaart tegen de terminal getikt, contactloos dus.

Het is voor het eerst dat er meer contactloze Bancontact-betalingen werden geteld dan traditionele Bancontact-betalingen waarbij je de kaart in de betaalterminal steekt en altijd je pincode ingeeft. Intussen is 86% van alle Bancontact-kaarten uitgerust met de contactloze betaalfunctie. Het is een hygiënische manier om aankopen af te rekenen, want je hoeft het toetsenbord (meestal) niet meer aan te raken.

Sinds het begin van dit jaar hebben zo’n 45.000 Belgische winkelpunten ook Payconiq-betalingen aanvaard. De klant hoeft in dat geval alleen maar de QR-code op de sticker, terminal of kassascherm te scannen met de smartphone en die vervolgens te bevestigen met een pincode, een vingerafdruk of met gezichtsherkenning in de app.

Ook steeds meer grotere retailers aanvaarden Payconiq in hun winkelpunten. Zo introduceerde Delhaize afgelopen zomer de Payconiq-betaalfunctie in al haar supermarkten. Daarnaast kan je onder andere bij AVA, Aveve, Mc Donalds en Renmans je aankopen via Payconiq afrekenen.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be. Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.