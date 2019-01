Notarissen: "Huizen voor het eerst in vijf jaar écht duurder geworden” ADN

22 januari 2019

10u21

Bron: Belga 0 Geld Wie vorig jaar een huis kocht in België, betaalde daar gemiddeld 251.584 euro voor. Dat is 4,7 procent meer dan in 2017. "De eerste betekenisvolle groei in vijf jaar", zo zegt de notarissenfederatie vandaag. Het aantal vastgoedtransacties bereikte een nieuw record.

De voorbije jaren stegen de huizenprijzen ook, maar die stijging lag telkens grosso modo in lijn met de inflatie. Ditmaal kwam er dus wel een flinke som bij bovenop de inflatie.

In Vlaanderen lag de gemiddelde prijs van een huis vorig jaar op 277.304 euro (+3,8 procent).

Appartementen

De prijs van appartementen kwam daarentegen onder druk te staan. Een appartement kostte vorig jaar gemiddeld 220.095 euro in België, 1,8 procent meer dan in 2017. Die toename ligt lager dan de inflatie, en dus spreekt notaris.be van "een daling van de prijzen in reële termen". De gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen steeg vorig jaar met 1,6 procent tot 224.331. In het vierde kwartaal lag de gemiddelde prijs lager dan in de drie maanden daarvoor.

Meer transacties

Het aantal vastgoedtransacties bereikte alweer een record. De notarissen sloten 1,6 procent meer transacties af dan in 2017. "De vastgoedmarkt werd in 2018 gekenmerkt door een wat afwachtende houding in de eerste maanden van het jaar en een hoge vastgoedactiviteit in de tweede helft van het jaar", aldus de notarissenfederatie.

Jongeren

Uit de notarisbarometer, die gebaseerd is op de ondertekende compromissen, blijkt ten slotte dat de vastgoedmarkt vooral gestuurd wordt door jongeren. Ruim vier op de tien aankopen gebeurt door mensen tot 35 jaar. Omgekeerd zijn ruim 40 procent van de verkopers 60-plussers.

"In alle gewesten blijft de vraag naar woningen groot. Vooral jongeren tot 35 jaar grijpen hun kans om een woning te kopen en een relatief goedkoop woonkrediet aan te gaan dankzij de aanhoudend lage rentevoeten", vat Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be, samen.