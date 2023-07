Notaris past huwelijkscontract aan op sterfbed van jonge moeder: “Ze vroegen of ik snel kon langskomen, er was niet veel tijd meer…”

Mijn tweede verblijf Een tweede verblijf in Portugal kopen? Onze woonexpert overloopt de regels én tipt enkele topwonin­gen

Steeds meer Belgen kopen een tweede verblijf in het zonnige zuiden. In totaal bezitten meer dan 200.000 Belgen een tweede verblijf in het buitenland. Waar moet je op letten wanneer je zo’n aankoop overweegt? Met welke belastingen en bijkomende kosten moet je rekening houden? Wat als je wil lenen? En hoe weet je dat je veilig koopt? Deze week vertelt onze woonexpert Björn Cocquyt alles wat je moet weten wanneer je een tweede verblijf in Portugal overweegt én tipt hij enkele pareltjes.