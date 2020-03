Nooit zo weinig ondernemingskredieten geweigerd ttr

10 maart 2020

12u43

Bron: belga 0 Geld Banken sturen ondernemers die een krediet aanvragen, minder wandelen. De weigeringsgraad van ondernemingskredieten heeft in het laatste kwartaal van 2019 het laagste niveau bereikt sinds de start van de metingen in 2009. Dat zegt bankenkoepel Febelfin vandaag. Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten bereikte een hoogtepunt in december.

Ondernemers vroegen in de laatste drie maanden van vorig jaar 6,4 procent minder kredieten aan dan in dezelfde periode in 2018. Het gaat om de vierde opeenvolgende daling. Wat het totale bedrag aan aangevraagde kredieten betreft, was de daling met 7,2 procent zelfs nog groter. Ook daarbij gaat het al om de vijfde opeenvolgende afname. Uit een enquête van de Nationale Bank blijkt dat vooral de afnemende financieringsbehoeften voor vaste investeringen, fusies en overnames en herstructurering van de schulden de vraag naar krediet dempen.

Toch nam het het aantal verstrekte ondernemingskredieten in het vierde kwartaal van 2019 toe, met 1,4 procent tegenover de laatste drie maanden van het jaar voordien. Ook de verstrekte kredietbedragen lagen 1,3 procent hoger. Dat komt omdat banken veel minder ondernemers afscheepten. De weigeringsgraad lag tijdens het laatste kwartaal vorig jaar op het laagste niveau in vergelijking met alle kwartalen sinds de start van de metingen in 2019.

In heel 2019 kwam zowel het aantal verstrekte kredieten als het bedrag wel licht lager uit dan in 2018. Ze daalden met respectievelijk 0,5 en 1,8 procent. Het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten bereikte in december 2019 dan weer een recordhoogte van 163,1 miljard euro. Het gaat om een toename op jaarbasis van 3,6 procent. De jaarlijkse groei lijkt wel af te koelen: hij bereikte een hoogtepunt van 8,2 procent in oktober 2018.