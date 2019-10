Nooit eerder zoveel Belgen aan het werk HAA TTR

02 oktober 2019

10u58

Bron: Belga 2 Geld De werkgelegenheidsgraad in België is in het tweede kwartaal gestegen naar 71 procent. Dat is het hoogste cijfer ooit, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Tegenover dezelfde periode vorig jaar gaat het om een stijging met 2 procentpunt en tegenover het eerste kwartaal met 1,2 procentpunt. Begin dit jaar was de groei van het aantal werkenden stilgevallen, maar nu gaat het weer de goede kant uit. De Europese doelstelling voor België ligt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent in 2020.

Er zijn in het tweede kwartaal vooral meer 55-plussers aan de slag: 52,3 procent van de 55-plussers is aan het werk. In het eerste kwartaal was dat 50,8 procent. Van alle leeftijdsgroepen neemt de werkgelegenheidsgraad er het sterkste toe. Bij de 20- tot 54-jarigen bedroeg de groei 1,1 procent. In deze leeftijdscategorie is 76,4 procent van de Belgen aan het werk.

De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er wel nog grote regionale verschillen. Zo is de werkgelegenheidsgraad het hoogst in Vlaanderen, en bedraagt nu 76 procent. In Wallonië ligt de werkgelegenheidsgraad op 65,2 procent. De werkgelegenheidsgraad ligt het laagst in Brussel: 61,7 procent.

Ook de werkloosheidsgraad in België daalt verder, tot 5,4 procent in het tweede kwartaal. Dat is het laagste niveau sinds de start van de metingen in de jaren 1980, aldus Statbel.