Nog nooit zo veel meldingen over crimineel geld in België IB

20 april 2018

05u44

Bron: Belga 1 Geld De antiwitwascel heeft vorig jaar meer dan 31.000 meldingen gekregen over verdacht geld. Dat is een absoluut record, schrijft De Tijd vandaag.

Het voorbije jaar kreeg de antiwitwascel 14 procent meer meldingen dan in 2016 en zelfs 10.000 meer dan in 2012. Dat staat in het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel of 'Cel voor Financiële Informatieverwerking' (CFI). Veruit de meeste witwasmeldingen kwamen van de banken, die met 11.533 meldingen over verdachte stortingen en overschrijvingen 37 procent meer aangiftes deden bij de antiwitwascel.

Absoluut record

Al die meldingen kon de antiwitwascel bundelen in 10.646 nieuwe dossiers, ook een absoluut record. Zo kon de cel vorig jaar 1.192 nieuwe dossiers doorspelen aan het gerecht en nog eens 2.093 meldingen doen om lopende dossiers te verrijken. De witwasmeldingen die zo tot bij het gerecht zijn geraakt, waren samen goed voor ruim 1,415 miljard euro.

Er is opvallend veel smeergeld en verduisterd geld opgespoord, meer dan 382 miljoen euro. De antiwitwascel zegt dat het gaat om buitenlandse politici en hun familieleden uit corrupte landen die hier enorme bedragen laten storten op bankrekeningen.