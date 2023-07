“Nog nooit heb ik een auto op afbetaling gekocht”: seksuologe Kaat Bollen onthult waar ze haar geld aan spendeert

“Mijn oorlogskas is na drie crisisja­ren opgesou­peerd”: zanger en acteur Erik Goossens (55) spreekt open over zijn financiën

‘Ik blijf’ is de derde solosingle van zanger, acteur en zakenman Erik Goossens (55). Waar geeft de creatieve duizendpoot - momenteel te zien als kwelgeest Alexander in ‘Thuis’ - graag geld aan uit? En welke geldlessen heeft hij meegekregen van thuis? “48 uur aan één stuk vrijaf nemen? Dat doe ik zelden of nooit.”