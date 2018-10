Nog meer stakingen mogelijk bij Ryanair op einde van het jaar, ook meer sluitingen van bases op komst TT kv sam

18 oktober 2018

18u43

Bron: Belga 15 Geld De Europese vakbonden bij de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair dienen een nieuwe stakingsaanzegging in. Dat hebben ze gemeenschappelijk beslist, zo meldt de christelijke bediendebond LBC-NVK. Meerdere stakingen zijn mogelijk eind dit jaar. De vakbonden eisen de toepassing van de nationale arbeidswetgeving in de landen waar Ryanair actief is.

“Het is een stakingsaanzegging ‘onder probatie’. Dit wil zeggen dat we Ryanair de kans geven om zijn positie radicaal bij te schroeven, maar dat dat zal moeten gebeuren voor het einde van het jaar. Indien dat niet gebeurt zullen er meerder stakingen gepland worden eind dit jaar”, klinkt het.

Vakbondsman Hans Elsen (LBC-NVK) laat weten dat Ryanair “nergens de nationale wetgeving toepast”. “Er worden daarover verklaringen afgelegd in de pers, maar in de realiteit wordt het beleid niet aangepast. Zo zijn er recentelijk nog twee mensen in België ontslagen volgens Iers recht”, aldus Elsen.

De bonden hadden vandaag ook een gesprek met de Europese Commissie. Die heeft zich volgens hen geëngageerd “om de lidstaten onder druk te zetten, zodat de rechten van de Ryanairmedewerkers eindelijk gerespecteerd worden op nationaal niveau”.

Sluiting in Eindhoven

De aangekondigde sluiting van de basis van Ryanair in Eindhoven is volgens de vakbondsman ook een voorbeeld van een “harteloos en onmenselijk beleid”. “Dit is ook niet volgens Nederlandse wetgeving verlopen. De mensen in Eindhoven krijgen vijf weken de tijd om te verhuizen naar een andere basis. Op zo’n korte tijd kan je je privéleven niet omgooien.”

De luchtvaartmaatschappij reageert dat de sluiting geen vergelding is voor de stakingen van de Nederlandse piloten. De resultaten van de Ierse luchtvaartmaatschappij op het vliegveld stonden al langer onder druk, onder andere vanwege de beperkte openingstijden en groeimogelijkheden en hogere kosten, stelt Ryanair in een kort geding dat zestien piloten bij het Nederlandse gerecht hebben aangespannen. Ook het cabinepersoneel start een kort geding vanwege de sluiting.

Meer sluitingen op komst

Het openen en sluiten van bases hoort bij het bedrijfsmodel, zei advocaat Paul Lugard van de luchtvaartmaatschappij in de rechtbank in Den Bosch. “In een competitieve markt moet personeel flexibel kunnen worden ingezet. De arbeidsvoorwaarden van Ryanair zijn erop toegesneden. De lagere ticketprijzen en hogere olieprijzen dwingen Ryanair om goedkoper te gaan werken. Ryanair moet ingrijpen op de duurdere en minder efficiënte bases. In 2019 zullen nog veertien bases worden gesloten”, zei hij tegen de rechter in Den Bosch.

De piloten zeggen dat ze zijn bedreigd en geïntimideerd om niet te staken. Na twee stakingen van de piloten kondigde Ryanair begin oktober aan de vluchten van en naar Eindhoven vanaf 5 november af te handelen vanuit het buitenland. Medewerkers hebben het aanbod gekregen om te gaan werken op bases in uithoeken van Europa of in het noorden van Afrika.

De piloten gaan uit van een vergeldingsmaatregel en willen dat de rechter hun overplaatsing naar het buitenland verbiedt. Een poging van beide partijen op verzoek van de rechter om er onderling nog uit te komen, mislukte. De rechtbank doet een uitspraak op 1 november.