Nog lastminute ticket kopen voor Tomorrowland? Dit is waarom dat veel moeilijker is dan bij andere festivals

Independer 1 op 3 Belgen laat auto vaker staan door dure brandstof: kan je jouw verzeke­ring ook tijdelijk schorsen?

Je auto tanken kost tegenwoordig een pak meer. Daardoor laten steeds meer Belgen hun auto staan, dat blijkt uit nieuw onderzoek van Vias. Kan je jouw verzekering ook tijdelijk on hold zetten wanneer je jouw auto tijdelijk niet gebruikt? En is het slim om dat te doen, of is het sop de kool niet waard? Independer.be adviseert.

13 juli