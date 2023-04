Nog geen energiepremie ontvangen? Je kan ze nog tot eind deze week zélf aanvragen

“Meer dan 10 jaar heb ik al mijn vrije tijd opgeofferd, gelukkig was dat niet voor niets”: makelaar schat de villa van Wim dubbel zo duur als wat hij investeer­de

Wim is al zowat tien jaar in de weer met de bouw van zijn villa. Maar al die inspanningen zijn niet voor niets, want de makelaar is vol lof over zijn werk. Als buiten alles wordt afgewerkt, wordt de woning zelfs 200.000 euro meer waard. “Binnen is alles instapklaar, ingericht met mooie, kwalitatieve materialen en de energiezuinigheid is top.”