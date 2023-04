Nog geen energiepremie ontvangen? Je hebt nog één dag om ze zelf aan te vragen

Hoe aantrekke­lijk zijn de nieuwe vaste tarieven van Engie en Mega? “Zekerheid heeft een prijs”

Na Luminus bieden vanaf nu ook Mega en marktleider Engie vaste energiecontracten aan. Daardoor heb je meer opties om je energieprijs voor langere tijd vast te klikken. Wat kosten die drie vaste tarieven je op jaarbasis? Is het slim om je prijs nu vast te klikken voor het komende jaar? Of kijk je best nog even de kat uit de boom? Energie-expert Matthias Detremmerie schept duidelijkheid.