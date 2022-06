Nog geen bestemming voor je vakantiegeld? Zo kies je het beleggingsfonds dat het best bij je past

Spaargids.beJe hebt nog een geldreserve achter de hand en je bank raadt aan om dit in een beleggingsfonds te stoppen. Maar welk fonds moet je dan wel nemen? De keuze is immers erg groot. Spaargids.be maakt je wegwijs.

Je kent de mantra intussen wel: spaarboekjes brengen (nog altijd) te weinig op, maar het risico om zelf te gaan beleggen op de beurs vind je mogelijk te groot.

Dus kies je op aanraden van je bankier voor een fonds. De goede redenen heeft hij of zij meteen klaar. Als je toch wat opbrengst op je spaargeld wil, moet je een berekend risico durven nemen, maar je hoeft dat niet zelf te doen. Het beheer van je geld wordt je uit handen genomen door professionelen die de hele tijd de financiële markten nauwgezet opvolgen. Bovendien worden je risico’s gespreid, want met een fonds beleg je meteen in tientallen aandelen en/of obligaties.

Die oplossing is bijgevolg snel gevonden. Of toch niet? Want je hebt immers de keuze uit tientallen fondsen. Ze kunnen zelfs worden onderverdeeld in groepen, afhankelijk van waarin ze beleggen: aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen (die zowel in aandelen als obligaties beleggen), grondstoffenfondsen, landenfondsen, sectorfondsen, themafondsen...

Hoe maak je de juiste keuze?

Hoe kies je dan het fonds dat voor jou het meest aangewezen is? Om tot een sluitend antwoord te komen, zal je een hele reeks vragen moeten doorlopen.

Om te beginnen, moet je bepalen wat je financiële doelstellingen zijn. Is dat een bepaald kapitaal opbouwen tegen een bepaalde datum? Bijvoorbeeld omdat je over een tiental jaar in een eigen woning wil investeren? Of omdat je over vijf jaar een nieuwe auto wil kopen? In dat laatste geval moet je op een gegeven moment met zekerheid een bepaald bedrag bijeen hebben, zoniet heb je een probleem. Als je dan kiest voor een aandelenfonds loop je dan ook een (groot) risico. Want indien de beurzen tegenzitten, haal je je objectieven niet.

Of heb je een geldsom ter beschikking die je met zekerheid voor lange tijd kunt missen? Bijvoorbeeld omdat je nu 40 bent en je tegen de pensioenleeftijd een extra kapitaal wil opbouwen? Of je wil beleggen voor je kleinkinderen zodat je ze op 18 jaar een financieel rugzakje cadeau kan doen. In dat geval kan je wel voor een iets dynamischer fonds met meer aandelen kiezen.

Vergeet niet dat je profiel in de loop van de jaren kan wijzigen. Bijvoorbeeld omdat je huwt of met pensioen gaat. Het is dan ook belangrijk dat het fonds niet alleen bij de aankoop aansluit bij je doelstelling, maar ook verder in je levensloop aan je behoeften blijft voldoen. Zoniet moet je bijsturen en eventueel je fondsen verkopen of vervangen.

Daarnaast is je gemoedsrust van tel. Lig je al dan niet wakker van (grote) schommelingen in de waarde van je fonds? Sommige fondsen kunnen tientallen procenten stijgen of dalen op één jaar tijd. Bij andere is dat hoogstens enkele procentjes. Een goede indicatie over de zogenoemde volatiliteit vind je op de fiche met basisinfo die elke verkoper van fondsen je moet kunnen tonen. Daarop staat een schaal van 1 tot 7. Bij 1 zal het fonds weinig schommelen in waarde, bij 7 bestaat het risico dat het dat wel doet.

Nog van belang voor veel mensen: wil je een duurzaam fonds of niet? Vind je het belangrijk dat de investeringen die je fonds doet, beantwoorden aan ecologische en sociale criteria?

Verder kijk je best ook naar de kosten. Je hebt eenmalige kosten, zoals instapkosten, maar ook jaarlijks wederkerende kosten, zoals de beheervergoeding. Gaat het om een fonds dat je lange tijd wil blijven houden, dan spelen die eenmalige kosten minder. Gaat het om een fonds dat je al na enkele jaren zal verkopen, dan wegen die kosten wel zwaarder door.

Sterren

Heb je uiteindelijk je objectieven bepaald en de fondsencategorieën gekozen waarmee je die wil bereiken? Hoe vind je binnen de categorie dan het meest aangewezen fonds? Hierbij kan een agentschap als Morningstar helpen. Aan fondsen die al geruime tijd bestaan, kennen ze sterren toe. Het maximum is vijf. Een fonds dat die score haalt, presteert systematisch beter dan de andere fondsen uit dezelfde categorie. De score houdt rekening met zowel de opbrengst van het fonds zelf, als met de risico’s die de beheerders nemen om die opbrengst te bereiken.

Een tip voor wie nog geen ervaring met fondsen heeft: je kunt reeds met een klein bedrag investeren in fondsen. Doe dat ook. Dan leer je hoe het werkt zonder meteen al je spaarcenten op het spel te zetten.

