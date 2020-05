Nog geen akkoord tussen regering en Lufthansa over staatssteun voor Brussels Airlines HAA

15 mei 2020

14u30

Bron: Belga 6 Geld De federale regering en de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa zijn deze middag uit elkaar gegaan zonder akkoord over overheidssteun voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines. De gesprekken gaan de komende dagen voort en beide partijen streven naar een “vruchtbaar akkoord”, zo staat in een gezamenlijk persbericht van de regering en Lufthansa.

Lufthansa-topman Carsten Spohr arriveerde rond 11.30 uur aan de Wetstraat 16 en was vergezeld van onder anderen Dieter Vranckx, de CEO van Brussels Airlines. Bij de maatschappij werd eerder deze week een omvangrijke herstructurering aangekondigd, waarbij duizend banen bedreigd zijn, ofwel een kwart van het personeelsbestand.

Overheidssteun

Premier Wilmès (MR), minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) schoven mee aan de onderhandeltafel. Heikel punt is de overheidssteun van zeker 290 miljoen euro die Lufthansa vraagt voor Brussels Airlines. De regering toonde zich eerder deze week bereid die investering te doen, maar vraagt garanties van de Duitse moedermaatschappij. Lufthansa-topman Spohr staat dan weer afkerig tegenover overheidsinmenging.

In de mededeling die na het overleg werd verspreid, herhaalt de regering “dat er slechts sprake kan zijn van een investering van de Belgische overheid, indien voldaan is aan een reeks bijzondere voorwaarden”. Die boodschap hebben de politieke kopstukken ook overgemaakt aan de Lufthansa-CEO. “Er moeten zekerheden worden ingebouwd met het oog op een correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht business plan voor Brussels Airlines, dat gericht is op winstgevende groei, ecologisch verantwoord is en tewerkstellingsvooruitzichten biedt”, klinkt het.

De afgelopen weken verliepen de gesprekken moeizaam, staat in de gezamenlijke mededeling. “De ontmoeting vandaag heeft beide partijen de kans gegeven om de standpunten verder toe te lichten en een begin van toenadering te bewerkstelligen. Zowel Lufthansa Group als de Belgische overheid onderkennen het belang van Brussels Airlines als economische hub met een uitgebreide Europese connectiviteit en onderschrijven het belang van een ambitieus groeiplan dat zich concentreert op het Afrikaanse en het Noord-Amerikaanse continent.”

De komende dagen wordt verder onderhandeld over de “vorm en voorwaarden van de financiering en de manier waarop de realisatie van het groeiplan kan worden gegarandeerd, op een manier die ook de operationele efficiëntie van Lufthansa Group verbetert”. Daarbij is belangrijk dat het ook tot een akkoord komt tussen de sociale partners en de directie van Brussels Airlines. Het statement wijst ook op het belang van een overeenkomst tussen Lufthansa Group en de Duitse overheid, van wie de Duitse luchtvaartgroep een steunpakket van 9 miljard euro vraagt.

