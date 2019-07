Nog één week de tijd om belastingaangifte via tax-on-web in te dienen of te verbeteren TMA

04 juli 2019

12u25

Bron: Belga 0 Geld Tot en met donderdag 11 juli kan je nog je belastingaangifte via tax-on-web indienen. Diegenen die de belastingaangifte reeds hebben ingediend, kunnen die ook nog één keer verbeteren tot en met 11 juli. Dat meldt de federale overheidsdienst Financiën.

De FOD Financiën benadrukt dat de belastingaangifte steeds eenvoudiger kan dankzij de vooraf ingevulde gegevens, de hulp online en de automatische verwittiging voor fouten.



De fiscus heeft vanaf dit jaar geen papieren aangifte meer rondgestuurd als het jaar daarvoor de aangifte gebeurde via de elektronische weg op tax-on-web.



Sinds de lancering van de elektronische belastingaangifte in 2003, neemt het gebruik ervan jaarlijks toe. In 2018 vulden 1,56 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch in.