Nog één maand om je verwarmingspremie aan te vragen. Nog niet gekregen? Dit kan je zelf doen

Ieder gezin dat op 31 maart 2022 een contract voor elektriciteit had, heeft recht op een verwarmingspremie van 100 euro. Dat besliste de federale regering een tijdje geleden. Normaal zou je die premie automatisch moeten ontvangen. Was dat niet het geval? Dan heb je nu nog een maand de tijd om je aanvraag alsnog in te dienen.

De eenmalige maatregel is bedoeld om Belgische gezinnen te ondersteunen, nu de energieprijzen zo hoog zijn. Ze geldt niet voor een tweede verblijfplaats of voor tijdelijke/professionele contracten. De uitbetaling van de verwarmingspremie is in handen van de energieleveranciers. In de meeste gevallen trekken zij die 100 euro af van je voorschot- of afrekeningsfactuur. Maar bij sommige gezinnen is dat niet automatisch gebeurd. Zij moeten zelf een aanvraag doen.

Hoe vraag je het aan?

Denk je jouw premie niet te hebben gekregen en wens je een aanvraag te doen, dan kan je dat doen via deze pagina van de FOD Economie bij de groene kader ‘Hoe jouw aanvraag indienen’.

Er zijn twee mogelijkheden om een aanvraag in te dienen: online of via het invulformulier. “Iedereen die het kan, stimuleren we om dat online te doen”, zegt Lien Meurisse, persverantwoordelijke bij FOD Economie. “De verwerking van jouw dossier gebeurt dan sneller.” Voor wie dat niet kan, is er het invulformulier. Dat document moet je downloaden, afdrukken, invullen en met de post versturen naar Verwarmingspremie – 100 euro, PB30061, 1000 Brussel.

Hoe dien je een online aanvraag in?

Wie opteert voor een online aanvraag, klikt in het groene blok op ‘online via de toepassing’. Je scrolt naar beneden tot je het blauwe balkje ‘Meld je aan’ ziet. Wie daarop drukt, krijgt de mogelijkheid om zich aan te melden met de identiteitskaart of de app Itsme. Zodra je je hebt aangemeld, krijg je een nieuwe webpagina met jouw gegevens en energiecontracten. Bij dat laatste krijg je te zien of jouw premie al dan niet is aangevraagd.

Drie mogelijkheden: Ja, nee of blancoNee

“Staat er ‘nee’, dan kan het zijn dat je geen recht hebt op de premie. Bijvoorbeeld omdat de energierekening op naam van een bedrijf staat”, legt Lien Meurisse uit. “Denk je dat je wel recht hebt op de premie, dan kies je iets lager op de pagina voor de knop ‘Een aanvraag maken’.” Zo kom je terecht op de pagina ‘Aanvraagformulier voor de federale verwarmingspremie’ waar is aangegeven dat je vóór 15 oktober de aanvraag moet indienen. Zodra je het contactformulier hebt ingevuld, druk je op het groene balkje ‘Aanvraag indienen’.

Lien Meurisse geeft aan dat bij ‘Mijn energiecontracten’ onder ‘Premie aangevraagd’ niet alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan staan. “Het kan ook zijn dat er helemaal niets staat. Het is immers zo dat er enkel een elektriciteitscontract staat bij de persoon van het gezin die inlogt en op wiens naam het contract ook effectief staat. Met andere woorden: voor een koppel zal er slechts bij één van beiden een contract te vinden zijn. Het is de contracthouder die de aanvraag moet indienen.”

Bij ‘ja’ is er een automatische matching en heb je recht op de premie. “Deze groep heeft in principe zijn premie gehad, maar er zijn uitzonderingen. Zien de mensen ‘ja’ staan maar kregen ze geen premie, dan nemen ze best even contact op met hun leverancier. Het is mogelijk dat hun leverancier nog op bijkomende gegevens wacht.” Een andere reden is dat de energieleverancier kiest voor een creditnota, maar dat die nog niet is verwerkt.

Wanneer krijg je de premie?

Op die vraag kan FOD Economie geen sluitend antwoord geven. “Er is geen wettelijke termijn voorzien maar de FOD Economie heeft een team samengesteld dat zich specifiek bezighoudt met de behandeling van deze aanvragen. Wij doen er alles voor om de aanvragen zo snel als mogelijk te verwerken, zodat de gezinnen zo snel mogelijk de premie van hun leverancier kunnen ontvangen”, zegt Lien Meurisse.

Lees ook